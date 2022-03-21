21 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları
21 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı ile Limak Ortaokulu açılışına katılacak.
(Elazığ/10.00-14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İl Danışma Meclisi ve iş dünyası toplantılarına katılacak.
(Şanlıurfa/13.00/15.30)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın düzenlediği Ufuk Avrupa Programı Açılış Etkinliği'ne çevirim içi olarak katılacak.
(Ankara/12.00)
3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, DIMDEX 2022 Savunma Sanayii Fuarı'nın açılışına katılacak, fuara katılan firmaların standlarını ziyaret edecek, yabancı ülke delegasyonlarıyla ikili görüşmelerde bulunacak.
(Doha)
4- TÜİK, ocak ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi ile şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 ve 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı'nda hitap edecek.
(Abu Dabi)
2- Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanları toplanacak.
(Brüksel)
3- Suriye Anayasa Komitesinin 7'nci turu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in himayesinde başlayacak.
(Cenevre)
4- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 49. yılında memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki kabri başında anılacak.
(Sivas/10.00)
2- Yurt genelinde Nevruz Bayramı kutlamaları izleniyor.
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz'le karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, İstanbul'dan Porto'ya gidecek. Milli Takım ilk antrenmanını Sao Miguel Stadı'nda yapacak.
(İstanbul/11.25/Porto/20.00)
2- Spor Toto 1. Lig'in 29. haftası Adanaspor-Eyüpspor karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(Adana/19.00)
3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00)
4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Beşiktaş-Çankaya Üniversitesi maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/17.00)
5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftası Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00)
6- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 19. haftası Eskişehir Ormanspor-Spor Toto maçıyla tamamlanacak.
(Eskişehir/16.00)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız