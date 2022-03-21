Rus ordusu Kiev'i yeniden vurdu

Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kent merkezine yakın olan Podilskyi ilçesine füze ile saldırdı. Düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

KİEV BELEDİYE BAŞKANI: POLİS OLAY YERİNDE

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri Kiev şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor." ifadesi yer aldı.

Mevcut bilgilere göre, patlamaların bir alışveriş merkezi ve bazı apartmanlarda gerçekleştiğini kaydeden Kliçko, "Kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis olay yerinde." dedi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Rusya ordusu tarafından bu gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı Podilskyi ilçesine füzeler ile yapılan saldırılarda bazı binalar ve bir alışveriş merkezi (AVM) hasar gördü. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, şuana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği ve enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.