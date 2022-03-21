Kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini asmış

Mimarsinan sahilinde iki ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda, cesetlerin Erkem B.H. (35) ve N. D.'ye (31) ait olduğu belirlendi.

Cesetler, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Türkmenistan uyruklu çiftten erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendisini astığı değerlendiriliyor.