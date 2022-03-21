Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 48 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 48 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 4 nisan 2022
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 21 Mart 2022 07:55
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 48 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.
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