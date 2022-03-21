Bakan Soylu'dan 'Alparslan Kuytul gösterileri' ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcu'lar, tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır.

Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Adana Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da saldırı ve arbede sırasında 37 polis memurunun çeşitli yerlerinden yaralandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "İlgililerin dağılması için yapılan müdahale sırasında 2 polis memurumuzun göstericilere orantısız güç kullandığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.