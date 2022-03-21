Operasyonda kolunu ve bacağını kaybeden uzman çavuş hastanede evlendi

Bir spor salonunda tanıştığı Funda Nur Baykuş ile 2020 yılında nişanlanan İbrahim Yüzer, 25 Nisan 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu sırasında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Ağır yaralı Yüzer, ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zorlu tedavi süreci sonunda hayata tutunan ancak bir kolu ve bir bacağını kaybeden Yüzer'e protez takıldı.

YENİ HAYATINA BAŞLADI

Yüzer, tedavisi sırasında kendisini yalnız bırakmayan nişanlısıyla temmuz ayında hastanede düzenlenen nikah töreniyle hayatını birleştirdi. Taburcu edilen Yüzer, eşiyle el ele memleketine gelerek yeni hayatına başladı.

"HEP ONU SAYIKLAMIŞIM"

Yaşanan patlamayı hatırlamadığını, gözlerini 4 gün sonra hastanede açtığında karşısında eşini gördüğünü anlatan Yüzer, "Hep onu sayıklamışım. İnanamadım. Yaşadığımız süreç kolay değildi. Kurtulabilir miyim kurtulamaz mıyım? Hayatta olduğumu, eşimin yanımda olmasından anladım. Düğün için yaz aylarını düşündüklerini kaydeden Yüzer, devlet büyüklerini, komutanlarını, arkadaşlarını ve kendisini sağlığına kavuşturan doktorları da davet edeceğini sözlerine ekledi.

DÜĞÜNÜMÜZE HERKES DAVETLİ

TEDAVİ süreci başladığında nişanlısına güvendiğini ve bir an önce iyileşmek için çabalayacağını bildiğini anlatan Funda Nur Yüzer, iyi günde de kötü günde de eşinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Eşinin vatanı için gerekeni yaptığını belirten Yüzer, "Yaza düğünümüz var onun hazırlıklarına başlıyoruz. Şimdiden herkesi davet ediyoruz. Hastalıkta ve sağlıkta sevgi denen şey gerçekten var. Günümüzde bu çok zor olsa da, inanan az olsa da gerçekten var. İbrahim bizim için, vatanı için gerekeni yaptı, şimdi gerekeni yapma sırası bende. Artık her zaman yanındayım, asla yalnız bırakmayacağım ve beraber yolumuza devam edeceğiz" diyerek duygularını dile getirdi.