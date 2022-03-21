Marketlerde zam gelmeyen tek ürün belli oldu

İşte, Can Ataklı'nın dikkat çeken o yazısı:

Bakın neye hiç zam gelmedi?

Bir okurum göndermiş mesajı.

Başlangıçtan beri market alışveriş poşeti hala 25 kuruş.

Daha önce çöp poşeti olarak kullanırdık.

Yerine 30'lu orta boy çöp poşeti almaya başladık.

Şimdi hem kalitesi düştü, hem de daha pahalı oldu.

Tekrar alışveriş poşeti almanın zamanı geldi.

Hem daha sağlam, hem de daha ucuz.

Çünkü başlangıçtan beri hiç zam gelmedi.

Hala 25 kuruş.

Yaşasın!!!.