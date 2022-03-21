50 kiloluk şeker 265 liradan, 710 liraya çıktı

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre;

TÜRKŞEKER perakende tüketicileri korumak amacıyla sanayiciye satışı durdurup sadece zincir marketlere ürün vermeye başlayınca, 4 ay önce 50 kg'lık torbası 265 liradan satılan şekerin fiyatı, 710 liranın üzerine çıktı. Başka bir ifade ile şeker fiyatı 4 ayda yüzde 165 artış gösterdi. Bu duruma isyan eden şekere dayalı üretim yapan sanayiciler ilgili bakanlıklar ve CİMER'e şikayet yağdırdılar. Sanayiciler, fabrikaların ellerinde ürün olduğu halde piyasaya sürdükleri ürün miktarını sınırlı tuttuklarını, hatta bazılarının da ayda birkaç gün satış yaparak piyasanın sıkışmasına yol açtığını öne sürdüler.

Serbest piyasa açmazı

Bir dönem şeker stoklarından kurtulmak için sanayicilere 12 ay vade ile şeker satışı yapan TÜRKŞEKER, sanayicilere ürün satışını durdurup sadece marketlere satmaya başlayınca şeker piyasası adeta birbirine girdi. DÜNYA'ya açıklama yapan sanayiciler Türkiye'de şeker sorunu bulunmadığı halde fabrikaların stoklarındaki ürünü satmadığını öne sürdüler. Temel problemin fiyatlama olduğunun altını çizen sanayiciler, TÜRKŞEKER'in ürün satışını marketlerle sınırlandırmasının, TÜRKŞEKER ile fabrikaların satış fiyatı arasındaki makasın giderek açılmasına yol açtığını kaydettiler.

Bundan 4 ay önce 265 liraya satılan şekerin geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla 710 liranın üzerine çıktığını ifade eden sanayiciler, "TÜRKŞEKER ilk etapta sanayiciye 2 haftada 1 kamyon şeker vereceğini duyurdu. Ancak bir süre sonra bunu tamamen kestiler. Özel sektör fabrikaları ise kademeli olarak satış yapmaya başladılar. Yani bir fabrika 2 hafta ürün satarken diğeri satmıyor. Ardından diğer fabrika satışını durdururken, diğer fabrika yeniden satışa başlıyor. Yani bir anlamda piyasaya sırayla satış yapıyorlar. Bu durum da fiyatın giderek yükselmesine yol açıyor" diye konuştular.