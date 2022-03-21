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Bağımsız Denetçi Adayı Belirleme Sınavı 11 Haziran'da yapılacak

Bağımsız Denetçi Adayı Belirleme Sınavı, 11 Haziran'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 09:19
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Bağımsız Denetçi Adayı Belirleme Sınavı 11 Haziran'da yapılacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunacaklarda aranılan "denetçilik sınavında başarılı olma" şartı kapsamında, denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek üzere 11 Haziran'da sınav yapılacak.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek sınavın yeri ve saati, sınav tarihinden en az 15 gün önce kurumun internet sitesinden (http://www.kgk.gov.tr) duyurulacak.

Sınavda başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları da taşımaları durumunda bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecek.

- Müracaat şartları

Sınav için müracaatlar, 28 Mart'ta başlayacak ve 11 Nisan saat 23.59'da sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda "http://www.kgk.gov.tr" adresinde yer alan başvuru formunun doldurulmasıyla yapılacak. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek.

Sınava, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilecek.

Sonuçlar, kurumun internet sitesinden duyurulacak, ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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