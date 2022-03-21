Üç ayrı ilimzde bebek ölümleri gerçekleşti
Aksaray'ın Eskil ilçesinde 7 aylık bebek yatağında ölü bulundu. Öte yandan Balıkesir ve Antalya'da da bebek ölümü haberleri geldi.
Tosun yaylasında yaşayan Muhammet Mustafa ile eşi Keziban İriş, 7 aylık bebekleri Umut Selam İriş'in yatağında hareketsiz olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
ANTALYA'DA BEBEK ÖLÜ BULUNDU
Öte yandan Antalya'nın Kepez ilçesinde, Suriyeli ailenin 2 aylık kız bebeğinin yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli aile, 2 aylık kız bebekleri Cana Hasan'ın yatağında hareketsiz olduğunu fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
BALIKESİR'DE BEBEK BEŞİKTEN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir erkek bebek, beşikten düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yavuz ve Emine B. çiftinin 9 aylık bebeği Deniz Taylan, sabah saatlerinde evlerinde beşiğinden düştü.
Yerde hareketsiz kalan bebek, ailesi tarafından hemen özel bir hastaneye götürüldü.
Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan bebeğin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız