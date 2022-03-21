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Şubat ayında 43 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: Şubat ayında, sağlıkta 21 şiddet olayı yaşandı. Bu olaylarda 43 sağlık çalışanı mağdur oldu. 21 şiddet olayının 8'ine bizzat hastalar imza attı. Hasta yakınları ise 13 olaya neden oldu"- "Şiddet vakalarına imza atan 31 saldırgandan 14'ü tutuklandı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 12:21
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Şubat ayında 43 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, şubat ayında, sağlıkta 21 şiddet olayı yaşandığını belirterek, "Bu olaylarda 43 sağlık çalışanı mağdur oldu. Ay boyunca yaşanan 21 şiddet olayının 8'ine bizzat hastalar imza attı. Hasta yakınları ise 13 olaya neden oldu." dedi.

Durmuş, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Şubat Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu"nu açıkladı.

Bir güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, bazen de bir hemşire veya doktorun şiddetin kurbanı olabildiğini, sosyal medyanın da etkisiyle bu şiddet vakalarının çoğu zaman ve bir anda toplumun en önemli gündem maddelerinden biri haline dönüşebildiğini söyleyen Durmuş, "Bu kadar çok tanık olup ve tartışıldığı halde çözüme kavuşmayan, ender sorunlarımızdan biridir sağlıkta şiddet." diye konuştu.

Sorunun çok yönlü olduğunu, bu nedenle tek başına önleyici güvenlik tedbirleriyle problemin üstesinden gelinemediğini belirten Durmuş, şöyle devam etti:

"Sorun, sağlık sistemini tehdit eder bir noktaya geldi. Çünkü her şiddet türünde olduğu gibi sağlıkta şiddetin de etkisi muhatapla yani mağdurla sınırlı kalmıyor. Bu olaylara tanık olan, duyan, empati kuran on binlerce sağlık çalışanı korkuyor, mesleğinden soğuyor, içe kapanıyor. Sevindirici olan, en nihayetinde Sağlık Bakanlığının Adalet Bakanlığıyla birlikte harekete geçmiş olmasıdır."

-"Şiddet vakasının 17'si hem fiili hem sözlü, 4'ü ise sözlü olarak vuku buldu"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, şubat ayında, sağlıkta 21 şiddet olayı yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu olaylarda 43 sağlık çalışanı mağdur oldu. Ay boyunca yaşanan 21 şiddet olayının 8'ine bizzat hastalar imza attı. Hasta yakınları ise 13 olaya neden oldu. Yaşanan 21 şiddet vakasının 17'si hem fiili hem sözlü, 4'ü ise sözlü olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının en çok yaşandığı yer yine hastaneler oldu. 21 şiddet olayının 19'u hastanelerde cereyan ederken, bir olay aile sağlığı merkezinde, biri de sahada meydana geldi. Ay boyunca 12 hemşire, 11 doktor, 4 güvenlik görevlisi, 3 acil sağlık hizmetleri çalışanı, 13 de diğer branşlardan sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu. Ay boyunca yaşanan şiddet vakalarına imza atan 31 saldırgandan 14'ü tutuklandı. Gözaltına alınan saldırganların 6'sı serbest bırakılırken, 7 saldırgan hakkında ise soruşturma başlatıldı, 4 saldırgan hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edildi."

Durmuş, Tekirdağ'da bir doktoru hakaret ve tehditler eşliğinde bir odaya kilitleyen zanlıya mahkemenin, 9 ay hapis cezası, 12 bin 750 lira para cezası verdiğini bildirdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli hekime şiddet uygulayan saldırgana mahkemenin, 5 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verdiğini belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Yenimahalle Semt Polikliniğinde bir doktoru darbettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı hakkında da 6 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle dava açıldığını aktardı.

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