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52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı

Sabah Gazetesinin haberine göre: Sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç Hakkari Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Şüpheli polis memuru ilk sorgusunda Yüksekova'da daha önceden tanıştığı bir galericiden araç satın almak üzere Yüksekova'ya geldiğini, araçtaki patlayıcılardan bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 21 Mart 2022 15:00
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52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, 20 Mart günü saat 19.30 sularında Yüksekova ilçesi çıkışı Van istikametinde durduruldu.

52 KİLO 500 GRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul plakalı araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.Konu ile ilgili A.K. isimli araç sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.

ARAÇ ÜZERİNE KAYITLI

Şüpheli A.K.'nın bir süre önce şehirler arası otobüsle Adiyaman'dan Van'a oradan da Yüksekova'ya geldiği, burada patlayıcıların yakalandığı aracı S.A. isimli şahıstan üzerine kaydettirdiği anlaşıldı. Şüphelinin aracı üzerine aldıktan sonra yeniden Van'a geçtiği kısa süre sonra Yüksekova'ya dönerek yola koyulduğu belirlendi. A.K.'nın Daha önce Hakkari'de görev yaptığı bildirildi.

İLK SÖZLERİ.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olay ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Şüpheli polis memuru ilk sorgusunda Yüksekova'da daha önceden tanıştığı bir galericiden araç satın almak üzere Yüksekova'ya geldiğini, araçtaki patlayıcılardan bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

Dilek Yaman Demir

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