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'4 bin 500 üniversite öğrencisi Bakanlığımızda staj yaptı'

Bakan Kirişçi: Cumhurbaşkanlığımızın İnsan Kaynakları Ofisince oluşturulan Kariyer Kapısı Sistemi üzerinden, sadece 2021 yılında 4 bin 500 üniversite öğrencisi Bakanlığımız bünyesinde stajyer olarak kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra Bakanlığımızca geliştirilen 'Staj Takip Sistemi' üzerinden de 2 bin 259 orta öğretim öğrencisine staj imkanı sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 12:22
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'4 bin 500 üniversite öğrencisi Bakanlığımızda staj yaptı'

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İç Anadolu Bölgesi Bilgilendirme Toplantısı" Kayseri'de başladı.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen programa video konferansla katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Bakanlıklarının Türkiye'nin 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşmada kilit bir öneme sahip olduğunu söyledi.

İç Anadolu Bölgesi'nde üretilen tahıla bağlı sanayi kuruluşlarının yüksek miktarlarda ihracat yapabildiğini, ham madde, ürün zincirinde on binlerce kişinin istihdam edildiğini belirten Kirişci, "Bunları çiftçimizin emeğine, üreticimizin alın ve akıl terine ve elbette masada ve sahada görev yapan personelimizin yani sizlerin kıymetli çalışmalarına borçluyuz." dedi.

Kirişci, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'nın üst sıralarında yer aldığını ve orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, bunlarla gurur duyduklarını ifade etti.

Tüm başarıların arkasında, sahadaki ve masadaki personelin büyük payı bulunduğuna dikkati çeken Kirişci, "Bakanlığımız, mavi ya da beyaz yakalı hiç fark etmez, tüm çalışanlarıyla çok güçlüdür. Bugün 922 ilçeden başlayarak örgütlenme kabiliyetini gerçekleştirmiş bir bakanlığız. Dünyada azalan gıda arzından halkımızın en az düzeyde etkilenmesini sağlamışsak, bunu sizlerin gayretli çalışmalarınız sayesinde başardık. Bu vesileyle her birinize tek tek teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.

- Rusya-Ukrayna savaşı

Kirişci, 2022 yılının ilk çeyreğinde, dünyanın, iki önemli tarım üreticisi ülkenin savaşına şahitlik ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu savaş tüm dünya ülkelerinin ekonomilerini de olumsuz etkilemektedir. Biz bugüne kadar aldığımız ve bundan sonra alacağımız tedbirler ile muhtemel zararların önüne geçmek için çalışıyoruz. Bugün ülkemizde buğday arzında sorun yaşanmıyorsa bu zamanında alınan tedbirler ve sürekli olarak birim başına artış sağlayan tarımsal üretimimiz sayesindedir. Şu anda global düzeyde yaşananlar da tarım sektörünün tüm dünya için stratejik önem taşıdığının göstergesidir. Belki geçmişte tarımın stratejikliği şu veya bu gerekçelerle tartışılmıştır ama eminim bundan sonra bunu hiç kimse tartışabilecek durumda değildir."

Ülkenin dört bir yanında, çiftçinin tarlasında, bahçesinde, bağında, ahırında, balık ağında, denizinde ve ormanında Bakanlık personelinin bulunduğunu anlatan Kirişci, bu nedenle personelin kendisini yetiştirmiş, yetkin ve etkin bir konumda olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığının uzaktan eğitim sistemine Bakanlığı entegre ettiklerini aktaran Kirişci, bütün birimleri kapsayacak şekilde personelin canlı sınıflarda uzaktan eğitim almasını sağladıklarını kaydetti.

- "Bakanlığımızın kaybedecek tek bir dakikası bile yok"

Kirişci, Bakanlık personeline yönelik 2021 yılında 429 eğitim programı gerçekleştirildiğini, yaklaşık 20 bine yakın personele değişik konularda eğitim verildiğini dile getirdi.

Bakan Vahit Kirişci, 2022 yılında da 704 eğitim kapsamında, 45 bine yakın personelin eğitilmesini planladıklarını aktararak, "Cumhurbaşkanlığımızın İnsan Kaynakları Ofisince oluşturulan Kariyer Kapısı Sistemi üzerinden, sadece 2021 yılında 4 bin 500 üniversite öğrencisi Bakanlığımız bünyesinde stajyer olarak kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra Bakanlığımızca geliştirilen 'Staj Takip Sistemi' üzerinden de 2 bin 259 orta öğretim öğrencisine staj imkanı sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

"İşlerin doğru ve hızlı ilerlemesi için gerektiğinde inisiyatif alın." diyen Kirişci, şunları kaydetti:

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"Zihinlerdeki kalıpları kırmak, iş ve işleyişlerdeki kör noktaları doğru tespit etmek ve hızlı müdahale etmek durumundayız. Hem ülkemizin hem de Bakanlığımızın kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Yaptığımız iş ve sorumluluk alanlarımızla ilgili büyük hedeflerimiz var. Bölgenizle ilgili bilgilerin ve verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamalısınız. Sizlerden merkeze doğru bilgi akışı olursa, bizim de burada aldığımız kararlar, politikalar doğru ve uygulanabilir olacaktır. İnsan ve çözüm odaklı çalışın, kapılarınızı gece gündüz hiçbir ayırım yapmadan herkese açık tutun. Sahayı çok iyi gözlemlemeye, sorunları vaktinde çözmeye, vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmaya özen gösterin, çiftçimizin, üreticimizin işini kolaylaştırın."

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de 8 ilin tarım ve orman müdürü ile personelinin katıldığı eğitim programıyla ilgili bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç ise eğitimin verimli geçmesini diledi.

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