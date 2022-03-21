Tersine Beyin Göçü Programı ile 47 Türk araştırmacı daha geliyor
Bakan Varank: TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, Tersine Beyin Göçü Programı ile 47'si Türk, 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor
Eklenme : 21 Mart 2022 12:50
Bakan Varank: "TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, Tersine Beyin Göçü Programı ile 47'si Türk, 63 yeni araştırmacı daha Türkiye'ye geliyor"Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız