Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 13:15
Alınan bilgiye göre, dün İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan M.S, A.A, B.A. ve S.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden A.A. ve M.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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