BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor

Türk Telekom tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "16 Mart 2022 tarihli açıklamada belirtildiği üzere, LYY Telekomünikasyon AŞ'nin sahip olduğu yüzde 55 Türk Telekom hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na satışına ilişkin taraflar arasında imzalanan hisse devir sözleşmesi ile ilgili yürütülmekte olan süreç kapsamında şirketimiz tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna hisse devrine ilişkin izin başvurusunda bulunulmuştu." denildi.

Bu bağlamda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55'ine sahip olan LYY Telekomünikasyon AŞ'nin şirketteki hisselerinin tamamının, Türkiye Varlık Fonu'na devir işlemlerine izin verilmesine karar verdiği bildirilen açıklamada, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ, TTNET AŞ, ve TT International Telekomünikasyon San ve Tic Ltd Şti'nin yüzde 100 hissedarı olan Türk Telekom bünyesinde gerçekleşecek hisse devrinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun görev alanı kapsamında hisse devri ve kontrol unsuruna ilişkin ilgili mevzuat hükümleri açısından söz konusu şirketler bakımından herhangi bir sakınca doğurmayacağı, hisse devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından bir ay içerisinde ilgili belgelerle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bilgi verilmesi, hususlarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.﻿