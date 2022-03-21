'2022'de enflasyon Türkiye'de değil tüm dünyada sorun olacak'

Bakan Nebati, Şanlıurfa İş Dünyası Buluşma Toplantısı'nda Şanlıurfa'da iş insanlarıyla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bugün dünyada sıfır ya da çok düşük rakamlı enflasyona alışmış toplumların çift hanelere ulaşan enflasyon oranlarıyla karşı karşıya olduklarını hatırlatan Nebati, şunları söyledi:

"Geçen yıldan itibaren dünyanın enflasyonla daha içli dışlı olacağını ve bu konuda atılacak adımların çok kısa süreli bir çözüm üretemeyeceğini dile getirenlerdendim. Çünkü 1973 krizi sonrasında temel bir problem yaşandı, enflasyon. Bununla ilgili özellikle batı ülkeleri tüketimi kısıcı, parasal ve mali tedbirler aldılar. Sonuç, ciddi bir şekilde bir durgunluk hatta resesyona kadar gidecek bir dengesizliğe sebep oldu. İşsizlik arttı, üretim azaldı. Şimdi dünya ülkeleri, bu kriz sonrasındaki travmatik duruşu çok iyi bildiği için sert tedbirler alamıyor, almayacak da. Bunlarla mücadele etme konusunda ortak karar üzerinden gidecekler. Demek ki 2022 yılında sadece Türkiye değil dünyanın tamamında enflasyon, sorun olarak gözükecek."

Artan kurlar nedeniyle fiyatlamada davranış bozukluğunun meydana geldiğini ifade eden Bakan Nebati, şöyle devam etti:

"Bunu da özellikle 20 Aralık öncesinde bir çok muhalif ve sosyal medya üzerinden manipülatif, spekülatif söylemlerle hatta ihanete varan söylemlerle, Türk lirasının değeri düşmesi noktasında abartılı bir şekilde adeta iteklediler. 20 Aralık'ta dolar 18,36'ya geldiğinde beklenti o kötümserler açısından 20, hatta yayınladıkları sahte belge nedeniyle bir doların 22 lira olacağına ilişkin ya da serbest düşüşü hükümet öngörüyor gibi yalan dolan haberlerle daha yüksek rakamlara getirdiler. Ve fiyatlamalar maalesef aralık ayında yüksek kurlar üzerinden yapıldı. Şimdi biz onun sıkıntısını yaşıyoruz. Aynı insanlar ve sosyal medya hesapları ikinci operasyonu 'ayçiçek yağı yok' diye yaptı. Bir takım sahte fotoğraflar ya da bir marketin açılışındaki yağlarla ilgili kampanyayı fırsat bilerek ülkede sanki yağ yokmuş gibi bir algı oluşturdular. Bugün bir çok insanın evinde bir günlük, bir haftalık bir aylık değil, belki bir yıl yetecek kadar stok var. Öncelikle vatandaşlara şunu söylüyorum, lütfen davranışlarınızı ülke ekonomisinin gerçeklerine ve bizim söylemlerimize göre oluşturun."

- "Biz hızlı adım atıyor, kararlarımızı hızlı bir şekilde veriyoruz"

Bakan Nebati, 20 Aralık'ta kur fiyatının spekülatif olduğu konusunda vatandaşları uyardıklarını aktararak, "20 Aralık'ta o günkü fiyatlar üzerinden döviz alanlar ciddi bir şekilde zarara uğradı. Türkiye gerçekleriyle çatışan, çelişen söylemlere bakmayın. Biz hızlı adım atıyor, kararlarımızı hızlı bir şekilde veriyoruz. İşte gıdada temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den 1'e düşürdük. Meskenlerde, ticari işletmelerde ve tarımsal üretimde abonelerde elektriği 18'den 8'e düşürdük." diye konuştu.

Yatırım projeleri hakkında bilgi veren Nebati, şunları kaydetti:

"Sularımız hazır, güneşimiz de bol, bunlar boşa gidiyor. O zaman bunları hızlı bir şekilde devreye sokacak adımlar atalım. Biz 253 projeyle 830 bin hektar alanı hızlı bir şekilde suya kavuşturacağız. Maliyeti 90 milyar lira ve 2 yıl içinde bitecek. Sulanacak alan 830 bin hektar. Bütün Türkiye'yi tarımsal sulamaya kavuşturacağız. Mevcut koşullarda 15 yılda tamamlanması planlanan projeleri 2 yılda tamamlayacağız. İnşaatı devam eden TOKİ projelerinden 26'sının maliyeti 18,8 milyar lira. Bunu hızlı bir şekilde bitireceğiz."

- "Güneş enerji sistemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz"

Nebati, tarımsal sulama projesiyle ilgili olarak yapılacak olan düzenleme ve protokollerin hazır olduğunu aktararak, "Şanlıurfa ev sahibi ama biz bütün Türkiye'ye bu avantajı yaymalıyız ve yapacağız. Bunu yaparken bizim bitmiş barajlarımız, göletlerimiz var, suyumuz hazır. Milletvekillerimiz, oda başkanlarımız, valilerimiz Ankara'ya geliyor 'suyu seyrediyoruz' diye... Suyu seyretmeyeceğiz. Su bu devletin imkanlarıyla biriktirildi barajlar, göletler yapıldı şimdi toprak kullanımına gitmiş olacak." dedi.

Sulamanın yanında enerjiye de ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Nebati, şöyle konuştu:

"Desteklemeler, sübvansiyonlar bir yere kadar, biz artık Allah'ın bize bahşettiğini ve yılın büyük bir gününü güneşle geçiren toprakların ev sahibi olarak güneşten faydalanacağız. Güneş enerji sistemlerini inşallah hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin 2021 yılı tarımsal sulamada elektrik tüketimi GES'lerde yüzde 4. Tarımsal sulama amaçlı kullanılan elektriğin üretim maliyeti doğalgaz ve ithal kömür 2 milyar dolar. Aynı zamanda tarımsal sulamada elektrik tüketiminin en yüksek olduğu 5 ilin Türkiye içerisindeki payı, mesela Şanlıurfa'da yüzde 27,6, Konya'da 14,2, Mardin'de 8,2, Diyarbakır'da 5,7, İzmir'de 3,5. Tarımsal sulamada abonelerin borçluluk oranı, Bilecik'te yüzde 58, Uşak'ta yüzde 57, Urfa'da yüzde 55, Mardin'de 54,5, Şırnak'ta 48,6. Biz şimdi sizi bundan da inşallah üretim yaparak kurtarmış olacağız. Güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı da yüzde 4'ten 4,5 çıkmış olacak. Bu sayede çiftçilerimizin borçluluk oranı yüksek olduğu bütün illerde artan enerji maliyetlerinin ağırlığı üzerlerinden alınmış olacak."

Çiftçilerden damla sulama sistemine geçmelerini isteyen Nebati, bu sayede girdi maliyetlerinin azalacağını söyledi.

Nebati, kurulacak sistemle çiftçilerin ihtiyaçları olan elektriği kullanacağını ve fazlasını da aynı sistem içerisinden satarak gelir elde edeceğini vurgulayarak, "Peki hükümet nerede proaktif davranıyor, 94 milyar liralık bir paketle geliyor. Sularımızı, güneşimizi kullanacağız bunu mutlak suretle yönetecek olan odalar, oda temsilcilerimizin bu konuda çok hassas olmasını istirham ediyorum. Peki nasıl işleyecek bu iş. Tarımsal sulamada GES kurulumunda Ziraat Bankası vasıtasıyla 1 yıl ödemesiz 8 yıl vadeli kredi imkanı sunacağız. Şimdi yerli üretim paneli yapanlara sesleniyorum, büyük bir imkanı yakalamış durumdasınız, panel üretiminde. Güneşin enerjisini alacağız ve toprağımıza yansıtacağız." dedi.

Muhalefet partilerine eleştiride bulunan Nebati, "Ben elektriği bedava dağıtacağım demekle olmuyor bu işler, çözümle geleceksin 'cek-cak'larla değil. 'Onu yapacağım, bunu yapacağım' ben de Marsa gideceğim, yok böyle bir dünya. Hayal satmak bize yakışmaz, gerçeği pazarlamak bize yakışır. Alternatifiniz varsa buyurun gelin söyleyin, ortaya koyacağınız bir iddianız varsa altını doldurun. AK Parti'nin Cumhurbaşkanımızın ve kabinesinin en temel özelliği budur. Söyleyeceğin şeyin altını dolduracaksın. Gidip bunu kendi büyükşehir belediyende açıklasana elektriği bedava yapacağım diye, niye gelip Urfa Büyükşehir Belediyesinin hakim olduğu yerde açıklıyorsun elektriği bedava yapacağım. Git Ankara'da açıkla, İzmir'de açıkla böyle şey olur mu." ifadelerini kullandı.

- "Kredi üst limitlerini 2 katına kadar artırdık"

Üreticinin ve çiftçinin daha fazla destekçisi olacaklarını vurgulayan Nebati, "Ziraat Bankası ile konuştuk. Hayvansal, bitkisel ve diğer üretim konularında kredi üst limitlerini 2 katına kadar artırdık. 'Yetmiyor, azdı, bunu nasıl karşılayacağız' devri bitti. Ziraat Bankamız her türlü alanda hızlı bir şekilde sizlere gerekli kolaylıkları sağlayacaktır. Bundan sonrası size kalmış, siz isteyeceksiniz biz yapacağız. 94 milyar lira ciddi bir rakamdır, bin megavat GES önemli bir tutardır. Bunu karşılayacak iradeyi koyan bizleriz." dedi.

Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin rolüne değinen Bakan Nebati, "Rusya-Ukrayna gerginliğinde taraflar arasında konuşan Cumhurbaşkanımız ve Türkiye var. Türk Dışişleri Bakanı ve Türk diplomasisi var. Söylediğini yapan, masada olan, işte Türkiye budur. Onun için Türkiye'ye de kendinize de güvenin. Zorluklar var, hayat zorluksuz olmaz ki zorluklar aşılmak içindir. Zorlukların üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Nebati, konuşmasının ardından toplantıya katılanların sorularını yanıtladı.