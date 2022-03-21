Okulda başının üstüne düşen kız öğrenci hayatını kaybetti

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda öğrenim gören Z. D. (12) arkadaşlarıyla merdivenlerden çıktı ve bir pencere kenarında dinlenirken henüz belirlenemeyen bir nedenle baygınlık geçirdi. Başının üzerine düşen küçük kız, okuldakilerin haber vermesi üzerine Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Z. D, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.