Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrette ara zamla ilgili konuştu.

Konunun gündemlerinde olduğunu ve uygun koşullarda açıklanacağını söyleyen Çelik, "Bu tip çalışmalar hangi takvimle, zeminle gerçekleşir ilgili bakanlığın yapacağı açıklama. Prensip olarak şunu söyleyeyim çeşitli çalışan kesimlerin, emeklilerimizin korunması, kollanmasıyla ilgili stratejilerin geliştirilmesi gündemimizdedir. Uygun koşullar oluştuğu zaman bunları biz de açıklarız. Şundan herkes emin olsun çalışan kesim ve emeklilerimizin hayat koşullarıyla ilgili kapsamlı değerlendirme yapıyoruz." dedi.

"ÜZERİNDE ÇALIŞILAN BİR KONU"

Öte yandan Çelik, "Uzun zamandır üzerinde çalışılan konu. Cumhur İttifakı olarak açıkladık zaten. Olgunlaştığı zaman açıklanacak. Kamuoyuna Cumhur ittifakına ortak irade olarak sunuldu. MYK'da bu ve benzeri konularda değerlendirme yaptılar. Ortaya koyulan sorulara cevaplar arkadaşlarımız tarafından olgunlaştırıldı." ifadelerini de açıklamalarına ekledi.