Polisten kaçan şüpheliler yola el bombası attı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atan 2 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 20:21
Çaylı Mahallesi'nde polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı.
Yaklaşık 5 dakikalık kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Araçta arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu da ele geçirdi.
Yol kenarına atılan ve patlamayan el bombası, incelemenin ardından şüphelilerle birlikte emniyete götürüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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