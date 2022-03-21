Üç ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Ordu, Kastamonu ve Kars'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da okullar tatil edildi.
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamının, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Kumru, Perşembe ile Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 22 Mart Salı günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların 22 Mart Salı tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 102 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bugün tatil edilmişti.
Kastamonu'nun 10 ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız