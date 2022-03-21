Ultra lüks yatı Bodrum'a demirleyen Abramoviç'e protesto

Dünyaca ünlü rus milyarder Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı Solaris Türk karasularına girdikten sonra sabah saatlerinde Muğla'nın Datça ilçesine bağlı İnceburun Mevkii kıyılarına gelmişti.

MY Solaris isimli ultra yüks yat bugün öğleden sonra Bodrum'a üç mil uzaklıktaki turistik Kara Ada'nın arkasına geldi.

Çok yavaş seyrettiği görülen yatın bir ara Bodrum'a 4 mil açıkta durduğu ve yaklaşık 45 dakika kadar beklediği ardından Bodrum açıklarından Turgutreis istikametine doru yol aldığı görüldü.

UKRAYNALILARDAN PROTESTO

Bodrum'da bulunan Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı Solaris, Kumbahçe Mahallesi'ndeki Bodrum Mantarburnu iskelesine yanaşmaya çalıştığı sırada botla gelen yaklaşık 11 kişilik Ukraynalı bir grubun protestosuyla karşılaştı.

Ellerinde 'no war' (savaşa hayır) yazılı Ukrayna bayrakları bulunan grup, Abramoviç'in yatıyla iskelenin arasına girerek yatın iskeleye yanaşmasını engellemeye çalıştılar.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaklaşık 20 dakika süren protesto gösterisinin ardından Ukraynalı grup, bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Göstericiler daha sonra Bodrum Limanı'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

Gözaltına alınan gruptakilerin arkadaşı olduğunu belirten Slava madonic, "Arkadaşlarımız en doğal hakları olan protesto haklarını kullandılar. Acilen savaşın durdurulmasını ve ülkemize barış gelmesini istiyoruz. " dedi.

YAKIT DESTEĞİ YAPILACAK

Öte yandan Abramoviç'in ultra lüks yatı Solaris'in, Mantarburnu iskelesinde lojistik destek ve akaryakıt takviyesi yapacağı öğrenildi. Abramoviç'in ikinci yatı olan Eclipse'nin ise Girit Adası açıklarından bodruma doğru geldiği görüldü.

KARA LİSTEYE ALINMIŞTI

Abramovich, AB'nin geçen hafta kara listeye eklediği Rus milyarderler arasında yer alıyor. AB hükümetleri, kara listede yer alan onlarca Rus milyarderin yatlarına ve diğer lüks varlıklarına el konulması için harekete geçmişti. Hükümetler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve müttefiklerini yalnız bırakmak için çabalarını sürdürüyorlar. Kremlin, Ukrayna'ya karşı "özel bir askeri operasyon" gerçekleştirdiğini belirtiyor.