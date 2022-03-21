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Kuyumcular banka kuruyor

Türkiye kuyumculuk sektörü, kredi ve finansal sorunlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla banka kurmaya hazırlanıyor. Bankanın bu yıl içinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 21:26
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Kuyumcular banka kuruyor

Türk kuyumculuk sektörü, banka kurmaya hazırlanıyor.

Kuyumculuk sektöründe yer alan şirketlerin kredi ve finansal sorunlarına kalıcı çözüm bulmak amacıyla hayata geçirilecek Altınbank'ın, bu yıl faaliyete başlaması hedefleniyor.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geliştirdikleri katma değerli üretimle ekonomide önemli bir role sahip olduklarını söyledi.

Atayık, İKO olarak uzun süredir sektör mensuplarının kredi ve finansal sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla yoğun çalışma yürüttüklerini aktararak, 40 bin kuyumcu işletmesinden oluşan Türkiye kuyumcu ailesinin artık kendi ihtisas bankasına kavuşacağını bildirdi.

Altınbank'ın kurulacağı müjdesini vermek istediğini ifade eden Atayık, şunları kaydetti:

"Oda olarak kurulacak bu banka sayesinde, meslektaşlarımızın finansal sorunlarına çözüm getirecek tarihi bir hizmeti duyurmanın haklı gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacak. Tüm sektör paydaşlarımız bankanın ortağı olabilecek. Banka, sektöre özel kredi mekanizmalarının geliştirilmesinde farklı bir yaklaşım getirecek. Altınbank ile ihracat ağırlıklı çalışan firmalar kolay kredi bulabilecek. Fabrikalarımız ve özellikle küçük ölçekli atölye ve sanatkarlarımız etkin bir şekilde desteklenmiş olacak. Ayrıca, sektörümüzü ilgilendiren mega projelere de finansal katkı sunacak.

İKO olarak bir süredir Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ilgili Bakanlıklar ile karşılıklı olarak sürdürdüğümüz görüşmelerde, yapılan değerlendirmelerde önemli bir aşamaya geldik. Bir banka kurmak için TMSF ve BDDK ile yaptığımız görüşmelerde, sektörün yapısına uygun olan bir bankanın İKO önderliğinde yeniden yapılandırılması hususunda ilerleme kaydetmiş bulunuyoruz."

Hazırlık çalışmalarını yürütecek teknik ekibin, TMSF ve BDDK uzmanlarıyla yürüteceği görüşmeler neticesinde bir yol haritası ve tarihin ortaya çıkacağını aktaran Atayık, sektör olarak kendi içlerinde yaptıkları görüşmeler ve teknik heyetin çalışmaları sonucunda Altınbank'ı bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

- "Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacak"

Mustafa Atayık, Altınbank ile kuyumculuk sektörünün bankacılık alanındaki kredi ihtiyaçlarının karşılanması, sahip olunan güçlü sermaye yapılarının değerlendirilmesi, sektörün ve ihracatın desteklenmesi, geliştirilmesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Altınbank'ın Türkiye'de altın piyasalarının regülasyonunda daha önce alınan sorumlulukları, Elektronik Fon Transfer Sistemleri yani EFT alt yapısı kullanılarak yapılabileceğinin daha önce kanıtlandığına işaret eden Atayık, şunları söyledi:

"Altınbank için üzerinde çalıştığımız projelendirilmiş altın/emtia/döviz transfer sistemleri yani EDT sayesinde, kuyumculuk ve yetkili müessese organizasyonlarının kullanımı sayesinde işlemler kolayca oluşturulabilecektir. Fiziki teslimat ve saklama merkezleri, sektörde gelişmiş fiziki transfer imkanları sağlanacak ve böylece ülkemizde belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sistemin hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Kuyumculuk ve mücevherat sektörümüzün kurumsal yapıları, organizasyonları, Türkiye'nin en ücra köşesinde bile hizmet veren 40 bin civarındaki kuyumcu meslektaşımızın gücünün de bu amaç doğrultusunda birleştirilmesiyle, ülkemiz, ekonomimiz ve sektörümüz adına bu girişimin başlatılması çok isabetli bir karar olmuştur.

Altınbank, altın bankacılığının lokomotifi olacaktır. Güçlü ortaklık yapısı oluşturabilecek. Çünkü, 40 bin meslektaşımız, sektörün kurumsal yapıları ortaklık yapısında kullanabilecektir. Ortakların kıymetli madenler, kıymetli taşlar ve döviz efektif işlemlerinde, sektöre özgü kredi mekanizmalarının geliştirilmesinde farklı bir yaklaşım getirecektir. Ayrıca, Borsa İstanbul üyeleri için de bir kaynak oluşturacaktır. Vatandaşlar için 'İkinci Adresiniz' ve 'Güvenli Limanınız' sloganlarının anlam bulduğu nokta olacaktır. Fiziki olarak kıymetli madenlere, taşlara ve dövize en kolay erişilebilen banka hüviyetine kavuşması hedeflenmektir."

- "Kıymetli madenlere, kredilendirilmesinden gelen tutardan karşılanmak üzere kar payı verilecek"

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İKO Başkanı Atayık, "Mudilerden toplanan kıymetli madenlere, kredilendirilmesinden gelen tutardan karşılanmak üzere yine bu mudilere kar payı verilecektir. Yani, altın mevduat hesabı sahiplerine Türkiye'de ve belki de dünyada ilk olarak küçük ama ilave bir getiri sağlanmış olacaktır." dedi.

Bu yolla ülke içinde yerleşik kişi ve kuruluşların yatırım türünden altınlarının ekonomiye kazandırılarak, yurt dışından altın ithalat oranlarının azalmasının planlandığını belirten Atayık, şu ifadeleri kullandı:

"Yürürlükteki mevzuat uyarınca bankacılık alanında ve bankalara tanınan diğer alanlarda faaliyette bulunacak olan Altınbank'ın bankacılık sektöründe önemli bir yere sahip olacağı, etkin ve ihtisas gerektiren görevleri üstleneceği değerlendirilmektedir. Altınbank'ın özellikle sektör mensuplarının kredi ve finans ihtiyaçlarının karşılamanın yanı sıra yastık altındaki altınlarının ekonomiye kazandırılması konusunda da öncü olacağına inanıyoruz. Bu girişimin ülkemize, ekonomimize, bankacılık ve kuyumculuk sektörlerine hayırlı olması temennisiyle önemle duyurulur."

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