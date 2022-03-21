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Bakan Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kur Korumalı Mevduat'ta yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazineye olan etkisi de çok düşük. Çünkü Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 23:20
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Bakan Nebati, Şanlıurfa Arkeoloji Müsesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneğince düzenlenen "Anadolu Soruyor" programında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Yurt dışı temaslarına ilişkin bir soru üzerine Nebati, Londra ziyaretinde yatırımcılarla bir araya geldiklerini ve Türkiye'nin makro ekonomik durumunu anlattıklarını ifade etti.

Nebati, Türkiye'ye yatırımın geldiğini ve gelmeye devam edeceğini belirterek, "Dünyadaki yatırımcıların yönünü çevirdiği yer Türkiye. Ben ciddi bir şekilde Türkiye'ye yatırımcı geldiğine ve geleceğine inanıyorum." diye konuştu.

- "Kur korumalı mevduat hesabı devam edecek"

Kur korumalı mevduat hesabının sağladığı yarara ilişkin bir soru üzerine Nebati, bununla ekonomik göstergelerin istikrar kazandığını söyledi.

Nebati, Ukrayna-Rusya savaşına rağmen Türk lirasına olan güvenin arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki oynaklık tabii Türkiye'de de yansıyor. Avro dolar paritesine bakın, orada da görürsünüz, iniş çıkışlar oluyor. Kur korumalı mevduat hesabı devam edecek. Çünkü bu bir yıllıktı, bir yılın sonunda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yıl daha uzatma yetkisi var. 23 Mart'tan itibaren 3 ay doluyor, çıkışların olup olmayacağını göreceğiz. Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazineye olan etkisi de çok düşük. Çünkü Türk lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun."

Enflasyonla mücadeleye ilişkin bir soru üzerine Nebati, 20 Aralık öncesinde hükümete zarar verme hedefiyle dövizde kaos yaratmaya çalışan mahfillerle, ülke çapında "Ayçiçek yağı yok" iddialarını ortaya atıp yaygara çıkaranların aynı olduğunu vurguladı.

Nebati, Türkiye'deki sıkıntının enflasyon olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Kış aylarında bunun etkilerini sert hissedeceğiz demiştik. Rusya-Ukrayna krizinden sonra bu sertlik biraz daha şiddetlendi. Türkiye tek başına bir fanus içinde yaşamıyor. Londra'da araç kullanan da akaryakıt fiyatından etkilendi, Fransa'daki de Almanya'daki de Türkiye'deki de... Bu gayet normal. Ama bizim farklılığımız var, şu an vatandaşımız meskende doğal gazı 10'da bir fiyatına kullanıyor. Tam bir destekleme var. Yaz ile birlikte enflasyonda hafiften bir düşüş, ardından aralık ayında geçen aralıkta yüklendiğimiz yükleri atarak seçimlere doğru gideceğiz."

- "Kripto parayla ilgili teknik çalışmaları tamamladık"

Gıda fiyatlarındaki artışa yönelik bir soru üzerine Nebati, dünyadaki emtia ve nakliye fiyatlarında artış olduğunu ancak bu durumdan nemalanan bir kesimin de bulunduğunu söyledi.

Nebati, Bakanlık olarak nemalanan kesimin üzerine gittiklerini belirterek, "Enflasyon etkisini düşürmek ve üretimi arttırmak için KDV'yi düşürdük. Bu işlerden fahiş şekilde faydalanan, stokçuluk yapanlarla ilgili de Bakanlık olarak enflasyonla mücadele timleri kurduk. Bu timler 30 bin firmayı denetlemiş durumda. Cezalar kesiliyor, stoklar sayılıyor." şeklinde konuştu.

Kripto para düzenlemesiyle ilgili bir soru üzerine Nebati, geçen haftanın başında teknik son çalışmaları yaptıklarını ve ilgili kurumların konuya ilişkin görüşlerini de topladıklarını ifade ederek, "Bundan sonrası Meclisin kendi takvimi içerisinde gündeme gelip, yasalaşacak. Dünyada zaten kripto parayla ilgili henüz oturmuş bir mevzuat düzeni yok. Bu mevzuatla Türkiye'de kripto paranın önünü açıcı, fakat zarar verici yönlerini bertaraf eden, genel kapsamlı, daha çok ikincil düzenlemelerle işin yürütülebileceği bir adım attık." dedi.

Bakan Nebati, kamu müteahhitlerinin artan inşaat maliyetleri nedeniyle yaşadığı sıkıntıya ilişkin soru üzerine, müteahhitlere ayırdıkları rakamın 9 milyar lirayı geçtiğini ifade ederek, "Ocak ayından itibaren özellikle emtia fiyatlarında korkunç bir artış oldu. Müteahhitlerimiz de bu emtia fiyatlarından etkilendi. Müteahhitlerin gerçekten ne kadar zarar ettiklerine yönelik olarak bir çalışma yapıyoruz. Bütçe imkanları içerisinde kim zarar görüyorsa bunlara yönelik olarak elimizden gelen desteği veririz." değerlendirmesinde bulundu.

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