Bakan Nebati'den petrol sorusuna yanıt: Bizde şu anda çok çok ucuz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 25 yerel televizyonda yayınlanan 'Anadolu Soruyor' programının canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"BİZDE ÇOK ÇOK UCUZ"

Petrol fiyatlarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

* Petrol fiyatlarında artışı da hissettiririz, düşüşü de hissettiririz. Bu konuda geri adım atmayacağız. Çünkü sonuçta bütçenin de birtakım zorlukları vardır. Yani kusura bakmasınlar, muhalefet haksızlık yapıyor söyleyeyim.

* Bu petrolü ben üretmiyorum, petrolü ithal ediyorum. Petrol ithalatı yapan bütün ülkeler anında vatandaşına yansıtıyor. Bizde kesinlikle şu anda çok çok ucuz.

* Türk lirasının şu andaki durumu itibariyle de oldukça ucuzuz. Her alanda Türkiye dünyadaki bütün her karşılaştırmada en ucuz kalan ülkelerin başında gelir. Satın alma gücü paritesine göre değerlendirme yapılsa bile.