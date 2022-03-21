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Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı

Kastamonu'da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı. Belediye personelinin şahsı etkisiz hale getirdiği saldırıdan Başkan Taş yara almadan kurtulurken, çıkan arbedede 3 çalışan yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Mart 2022 22:36
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Olay, Daday ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş'tan daha önce iş isteyen E.D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesi'nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş'ın makam odasına girdi. Odada rastgele silahı ile ateş açan E.D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi. Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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