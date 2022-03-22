Bakan Koca'dan 6 yaşındaki down sendromlu Doktor Melek paylaşımı

Bakan Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Twitter hesabından video paylaştı. Koca, Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde gönüllü görev yapan Doktor Melek'in olduğu videoya "Kahramanımız Melek 6 yaşında. Kendisi bir doktor. Kullanıp eskittiği 'çocuk doktor' oyun çantası öyle az değilmiş. Gönüllü görev yeri ise Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğümüz. Down Farkındalık Günü için bize bu sürprizi hazırlayanlara ve Meleke teşekkür ediyoruz. Hayat dolusunuz" notunu ekledi.