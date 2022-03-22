Korumalı mevduatta ilk getiri yüzde 20

Kur Korumalı Mevduat'ta vadenin dolmasıyla ilk gün sisteme girenlerin kazancı da belli oldu. Merkez Bankası, başlangıçta her gün "dikkate alınacak döviz kuru" açıklamıştı. Bu kapsamda 22 Aralık 2021 Çarşamba günü, ilk açılan KKM hesapları için geçerli olacak döviz kuru, 12,3480 olarak belirlenmişti. Buna göre;

> 100 bin TL'sini KKM'de değerlendiren bir tasarruf sahibi, üç ayda (yıllık yüzde 17 olarak belirlenen mevduat getirisine göre) 4.250 TL kazandı.

> Söz konusu tarih aralığında; doların 21 Mart ortalama fiyatı olan 14,82 TL seviyesi baz alınarak yapılan hesaplamaya göre, kurdaki değer artışı yüzde 20 olarak gerçekleşti.

> 100 bin TL'nin döviz (dolar) bazlı getirisi ise, söz konusu üç ayda 20 bin TL olarak gerçekleşti.

> Sonuç olarak bakıldığında, 20.000-4.250=15.570 TL'lik bir getiri (kur) farkı ortaya çıktı.

> Böylece KKM'ye ilk gün giren kişi 100 bin TL'si; ana para+mevduat getirisi+kur farkı olmak üzere, toplamda 120 bin TL'ye ulaştı.

> Söz konusu 3 aylık dönemde ilk KKM hesabının sağladığı getiri, yüzde 20 olarak gerçekleşti.