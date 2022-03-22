Metali de depolama zamanı

Kilis'te bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı
Kilis'te bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı
Kırmızı ete yüzde 48 zam geldi
Kırmızı ete yüzde 48 zam geldi
MİT ve Emniyet düğmeye bastı, 50 ilde 132 FETÖ şüphelisine gözaltı
MİT ve Emniyet düğmeye bastı, 50 ilde 132 FETÖ şüphelisine gözaltı
Doktor asker tartışması yaşanmıştı... İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Doktor asker tartışması yaşanmıştı... İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak
Seçmen göçüne 6 ay formülü
Seçmen göçüne 6 ay formülü
10 adımda yakıttan tasarruf edin
10 adımda yakıttan tasarruf edin
Beş ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Beş ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Üç ayrı ilde üç bebek ölümü: Soruşturma başlatıldı
Üç ayrı ilde üç bebek ölümü: Soruşturma başlatıldı
Bakan Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok
Bakan Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Kuyumcular banka kuruyor
Kuyumcular banka kuruyor
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
'Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum'
'Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum'
Pamuk fiyatları, yaklaşık 11 yılın zirvesini gördü
Pamuk fiyatları, yaklaşık 11 yılın zirvesini gördü
YÖK Başkanı'ndan '50/d 'li araştırma görevlileri' hakkında açıklama
YÖK Başkanı'ndan '50/d 'li araştırma görevlileri' hakkında açıklama
'Gezi davası' yargılamasında Kavala'nın tutukluluğunun devamı kararı
'Gezi davası' yargılamasında Kavala'nın tutukluluğunun devamı kararı
Erdoğan tepki göstermişti...HSK o hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi
Erdoğan tepki göstermişti...HSK o hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Metali de depolama zamanı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başta gıda olmak üzere birçok alanda sıkıntı oluşturdu. İş dünyası, özellikle kritik metallerin üretimini sağlayan iki ülkeye bağımlılığın azaltılması için Türkiye'de de alüminyum, bakır gibi metallerin lisanslı depolarda muhafazasının sağlanmasını istiyor. Böylece sanayi firmaları ham madde ihtiyaçlarını bu depolardan kolayca temin edebilecek

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 22 Mart 2022 07:59
Yazdır
Metali de depolama zamanı

Geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan demir ve demir dışı metaller sektörünün çatı STK'sı İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), nisanda yeni yönetimini seçmeye hazırlanıyor. İDDMİB başkan adayı Çetin Tecdelioğlu, sektörün dört yıllık ihracat ve büyüme rotasının ana hatlarını oluşturan projelerinin detaylarını açıkladı. Yabancı öğrencilerden ihracat elçileri, e-ihracat, sektör endeksi, üye sorunlarının 24 saat içerisinde çözüme kavuşması için kurulacak 'Kırmızı Hat' ve İDDMİB Kadın İhracatçı TİM'i gibi projeleri bulunan Tecdelioğlu ve ekibinin ilk hedefi 16 proje ile 20 milyar dolar ihracata ulaşmak.

Pandemi sonrası tedarik zincirinin kırılmasıyla Türkiye'ye yönelen bir fırsatın olduğuna işaret eden Çetin Tecdelioğlu, "Metal endeksi oluşturmaya çalışacağız. Son dönemde lojistik, enerji, pandemi ve son savaşla ham madde ve emtia fiyatları uçtu gitti. Ham maddeye yakınlığımız üretim kabiliyetimizi çok artırıyor. Özellikle dünyada yüzlerce LME (Londra Metal Borsası) deposu var. Bunlardan bir tanesinin Türkiye'de olması için çaba sarf etmiştik. Eğer Türkiye'de Londra Metal Borsasına kayıtlı bir depo oluşursa ham maddeye çok daha hızlı bir şekilde ulaşır hale geliriz. Şu an her şeyde sıkıntı yaşıyoruz. Sadece ham madde değil, tedarik zincirinde bir kırılma var" değerlendirmesini yaptı.

ÖNDER ÇELİK

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Benzin ve motorine 2 liraya yakın zam geliyor!
Benzin ve motorine 2 liraya yakın zam geliyor!
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Altın ve dövizden Türk lirasına geçişin desteklenmesi düzenlemesinde değişiklik
Altın ve dövizden Türk lirasına geçişin desteklenmesi düzenlemesinde değişiklik
Yavuz Sondaj Gemisi 4 Nisan'da Karadeniz'de yeni görev için demir alacak
Yavuz Sondaj Gemisi 4 Nisan'da Karadeniz'de yeni görev için demir alacak
Kırmızı ete yüzde 48 zam geldi
Kırmızı ete yüzde 48 zam geldi
Yeminli mali müşavirlik sınavları 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacak
Yeminli mali müşavirlik sınavları 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacak

Bu Habere Tepkiniz

Yarı zamanlı çalışmayı bekleyen memurların çocukları okula başlıyor!
Yarı zamanlı çalışmayı bekleyen memurların çocukları okula başlıyor!
Devletimizin yarı zamanlı çalışma hakkından kimlerin yararlanabileceğine dair ikincil düzenlemeyi bir türlü yapmadığı için kanun çıktığında doğan çocuklar okula başlayacak yaşa geldi!
MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı
MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, ön inceleme ile ilgili iş ve işlemlerin mer'i mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi gerektiğini tüm yetkililere bildirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi
Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi
Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyonlarına dair yazıyı il emniyet müdürlüklerine gönderdi.
YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi
YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmayacağını üniversitelere bildirdi!
KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2022/4 tercih sonuçlarını ÖSYM açıkladı
Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?
Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, doktorası bitmiş araştırma görevlilerinin lisansüstü programlarda ders verebilmesine imkan verilmeli!
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda 3600 ek göstergenin ne zaman yürürlüğe gireceği hususunda; 'Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkaracağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük' İfadelerini kullandı
Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü
Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü
Danıştay 2. Dairesi, Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan davacının, aynı unvanla Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptal eden mahkeme kararını onadı.
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022 ve 2023 yılı toplu sözleşmesinde, sözleşmeli personel harcırah verilmesine yönelik düzenleme olmasına rağmen, Bakanlığa görüş yazısı sordu.
Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 24 Mart 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı.18 dosyayı gündeme alan Mahkeme, bunların 6'sını esastan karara bağlayacak
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı
Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı
Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 25 Mart Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
En ucuz sıfır otomobiller (Mart Fiyatları)
En ucuz sıfır otomobiller (Mart Fiyatları)
2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Mart ayında 50 bin TL'lere varan zamlarla birlikte fiyat listeleri de güncellendi. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar..