Sabah saatlerinde sallandı! Bursa'da panik yaratan deprem
AFAD verilerine göre Bursa Mustafakemalpaşa'da sabah saatlerinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Mart 2022 08:08
AFAD verilerine göre Bursa Mustafakemalpaşa'da sabah saatlerinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.Abone ol
Bursa'dan deprem haberi geldi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 07.22'de meydana gelen depremin derinliği 6,99 km olarak ölçüldü.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız