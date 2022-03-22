FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni kaos planı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 26 yaşındaki doktor Tahir Tarımer'i darp ettiği iddiasıyla açığa alınan ve kamera kayıtlarında gerçeğin ortaya çıkmasıyla görevine iade edilen 32 yaşındaki Uzman Çavuş Ali A. sosyal medyada FETÖ'cüler tarafından linç edildi. Ortaya çıkan bulgular, FETÖ'nün sağlık sektörü üzerinden yeni bir kaos planı yaptığını gösterdi. İşte son günlerde sağlıkta toplumun sinir uçları ile oynayan ve doktorlar ile vatandaşları hükümete karşı kışkırtmaya dönük FETÖ tezgahının detayları:

GİZLİ EL DEVREDE: Hükümetin hekimlerle ilgili çalışmaları gizli bir el tarafından sürekli engelleniyor. Kovid salgını ile birlikte ciddi fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanları üzerinden karanlık odaklar, halkla doktorları karşı karşıya getirecek ve sağlık sektöründe bir kaos ortamına sebep olacak provokasyon istiyor. Özellikle FETÖ, sağlıkta şiddeti körüklüyor, doktorlara yönelik darp olayları FETÖ tarafından tam bir kaos malzemesi yapılıyor.

36 SAAT NÖBET YALANI: 28 Ekim 2021'de Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı doktor Rümeysa Berrin Şen nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Doktor Rümeysa Berrin Şen'in 36 saat nöbet tuttuğu öne sürüldü. Kamuoyu vicdanı sosyal medyada infialdeydi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Doktor Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 24 çalıştığı şeklinde bilgi yanlıştır" açıklamasıyla yalanlarken, FETÖ'nün yön verdiği algı mekanizması hükümeti ve sistemi hedef aldı.

ANKARA'DA DA FETÖ İZİ: 23 Şubat 2022'de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenimahalle Semt Polikliniği'nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, ilaç yazdırmak isteyen F.Y. tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Ebru Ergin Bakar'ın, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde aktif rol alan eski Deniz Kuvvetleri Hareket Daire Başkanı Tuğamiral İhsan Bakar'ın eşi olduğu ortaya çıktı. Doktor Bakar'ın da FETÖ ile ilişkisi kayıtlara geçti. F.Y'nin ise 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan bir polis memurunun eşi olduğu belirlendi.

FETÖ BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

DOKTOR Tahir Tarımer 2011-2014 yılları arasında FETÖ'nün Ankara yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 2021'de çok sayıda örgüt mensubunun ifade ve teşhis tutanaklarında ismi geçti. 4 Mart 2022'de TEM Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındı. Babası İlhan Tarımer ile kardeşi M. Levent hakkında da FETÖ'den soruşturma açıldı.

YENİ KURULAN SENDİKALAR KİRLİ OYUNUN NERESINDE?

DOKTORLARA yönelik zam ve emeklilik kanun düzenlemesi Aralık ayında geri çekilince sağlıkta sendikalaşmaya dönük bir hareketlilik yaşandı. HEKİMSEN dışında yeni sendikalar kuruldu. Doktorların haklarını savunuyor gibi görünen sendikaların özellikle FETÖ'nün cirit attığı platformlar olduğu bildirildi.

Yeni kurulan sendikalar ise Hekim Birliği Sendikası ve Tabip-Sen. Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban'a ait bir konuşmada özellikle kaos çağrısı, doktorlar üzerinden sahnelenen kirli oyunun izleri dikkat çekiyor. Kurban, sendika üyesi doktorlara yönelik yaptığı iddia edilen konuşmasında, vatandaşın hastalığı ile "Hastalar şimdi zırlıyor hiç meraklanmayın, üçüncü gün kıyameti koparacaklar" şeklindeki skandal sözlerle, doktorlara sağlık hizmetini aksatması, hükümetin vatandaşla karşı karşıya kalması için akıl veriyor.