Kırmızı ete yüzde 48 zam geldi
Et ve Süt Kurumu kırmızı ete zam yaptı. Buna göre; 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Mart 2022 09:31
Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Kurumun yeni fiyat listesi internet sitesinde yer aldı.
Yapılan zamların ardından 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.
KARKAS KESİM FİYATLARI AYNI KALDI
Et ve Süt Kurumu, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını ise sabit tuttu. Kesim fiyatı; yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira olarak devam ediyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
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