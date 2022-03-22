15 milyarlık iftar

Pandemi nedeniyle son iki Ramazan'da iftar etkinliği yapamayan otel ve restoranlar bu yıl için hazırlıklarını tamamladı. Gıda, enerji ve işçilik fiyatlarındaki artış iftar menülerine de yansıdı. Bu yıl en uygun iftar menüsü 150 TL'den başlayıp 1.250 TL'ye kadar çıkıyor. Fiyatlar restoranlarda ortalama 250- 750 TL bandında seyrederken, otellerin açık büfeleri ve restoranlarında ise 300 TL'den başlayıp, yıldız sayısı ve konuma göre 1.250 TL'ye kadar yükseliyor.

İftar rezervasyonlarının ağırlıklı olarak kurumsal şirketlerden geldiğini belirten sektör temsilcileri, bu yıl rezervasyonların 2019'a göre yüzde 40 düştüğünü söyledi.

2019'da iftar menülerinden toplam 8 milyar TL'lik bir pazarın oluştuğunu anlatan sektör oyuncuları, bu yıl talepte düşüş olmasına rağmen artan fiyatlara paralel 15 milyar TL'lik bir pazarın oluşacağını vurguladı.

MALİYETLER ARTTI

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, restoranların iki Ramazan ayını pandemi nedeniyle kapalı geçirdiğini belirterek, "İki yıl aradan sonra yeniden misafirlerimizi ağırlayacağız. Birçok restoran hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl artan maliyetler nedeniyle menü fiyatları da 2019 yılına göre arttı. Restoranlarda iftar menüleri 150 TL'den başlıyor, 700 TL'ye kadar çıkıyor. Bu fiyatlar lüks otellerde 1.000 TL'yi de aşıyor" dedi.

ŞİRKETLERDEN TALEP ÇOK

Bu dönemde kurumsal şirketlerin rezervasyon yaptığın anlatan Bingöl, "Rezervasyonlarda 2019'a göre yüzde 40 düşüş var" diye konuştu.

2019'da Ramazan ayı boyunca verilen iftar menülerinden yaklaşık 8 milyar TL'lik iftar pazarının oluştuğunu belirten Bingöl, "Bu yıl düşen rezervasyonlara rağmen artan fiyatları baz aldığımızda 15 milyar TL'lik bir pazarın oluşacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇIRAĞAN'DA KIŞI BAŞI 1.250 TL

İstanbul'un en pahalı otelleri arasında yer alan Çırağan'da iftar menüsü bu yıl kişi başı 1.250 TL olarak belirlendi. Çırağan Palace Kempinski İstanbul Yiyecek İçecek Direktörü Naci Kuşadalı, "Çırağan Palace Kempinski İstanbul olarak bu yıl iftar davetlerine hem restoran hem de etkinlik anlamında talepler alıyoruz. Bireysel ve küçük gruplar olarak iftarları Tuğra Restoran'ımızda organize edebiliyoruz. Fiyatlarımız kişi başı 1.250 TL" dedi. Son iki yıldır Kovid sebebiyle ertelenen kurumsal davet taleplerini bu yıl için hızlı bir şekilde almaya başladıklarını anlatan Kuşadalı, "İftar davetlerinin kişi sayıları 60 ila 500 kişi arasında değişiyor" diye konuştu.

TALEPLER SON DAKİKA GELEBİLİR

Hilton İstanbul Kozyatağı Genel Müdürü Burak Ektiren, Ramazan'da açık büfe menülerinin 390, set menülerinin ise 300 TL'den başlayacağını söyledi. Ektiren, "Kovid öncesi Ramazanlarda her gün dolu geçiyordu. Ancak bu yıl rezervasyon talepleri çok hızlı değil. Kovid son dakika rezervasyonlarını çok hızlandırdı. Eskiden 2-3 ay öncesinde gelen rezervasyonlar son hafta gelmeye başladı. Benzer bir durum yaşanabilir" dedi.

YÜZDE 40 DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜYORUZ

Aralarında Köşebaşı, Ali Ocakbaşı gibi restoran zincilerinin de bulunduğu Aziz Ebay Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Akkaş, bu yıl iftar menüsünün fiyatını 300 TL olarak belirlediklerini söyledi. Akkaş, "Şu anda daha çok firmalardan arayıp fiyat sorguluyorlar. Rezervasyonlarda 2019'a göre yüzde 40 bir düşüş var. Biz 15 şubeli bir yapıyız. 2019'da Ramazan boyunca günde ortalama 4.500-5.000 kişi ağırladık. Son dakika olur mu bilemiyoruz ancak bu yıl 2019'a göre düşüş öngörüyoruz" dedi.

EN UCUZU 150 TL'DEN BAŞLIYOR

Şazeli 425 TL

Ramazan Bingöl Et Lokantası 390 TL

Develi 400 TL

Hacı Ahmet Malatya Sofrası 380 TL

Süleymaniye Kuru Fasulyecisi Ali Baba 150 TL

Güvenç Konyalı 250 TL

Konyalı Ahmet Usta Ortaköy 345 TL

Konyalı Lokantaları 395 TL

Kadırgalı Restoran 250 TL

Betül ALAKENT