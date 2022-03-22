Fırsatçılar konutta KDV indirimini bekliyor!

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Mevlüt Tezel, bugünkü yazısında yapılan konutta KDV indirimi düzenlemesi sonrası, bunu fırsata çevirecek fırsatçılar hakkında yazdı.

Tezel'in yazısının ilgili kısmı:

Sadece 150 metrekareyi aşılan kısımdan yüzde 18 KDV alınacak.

Örneğin 500 bin liralık 150 metrekarelik bir konut alan vatandaşın 49 bin lirası cebinde kalacak. Tapu harçlarının da düşürülmesi planlanıyor. Bu sayede konut satışlarının artması bekleniyor.

Ülkemizde ortalama bir aile 3+1, 120 m2 evlerde yaşıyor. Yani lükse giren konutlar yerine 150 m2 kadar olan konutlara uygulanacak KDV indiriminden birçok vatandaş faydalanabilir.

Tabii fırsatçı emlakçı, müteahhit ve konut sahiplerini de hesaba katmak lazım. Biliyorsunuz konut kredilerinde indirim yapıldıktan sonra konut fiyatları da zamlanmıştı. Ev alma planı yapan birçok insan kredi çekmekten vazgeçmişti.

Şimdi KDV indiriminin ardından konutlara da zam gelebilir!

İşte bu noktada konut fiyatlarında anormal artışı denetleyecek bir mekanizma geliştirilmeli.