FETÖ'cülerden 'bot' hesap provokasyonu

Başkent'te FETÖ'nün 'sağlık yapılanması' operasyonu: 15 gözaltı
Başkent'te FETÖ'nün 'sağlık yapılanması' operasyonu: 15 gözaltı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak
Seçmen göçüne 6 ay formülü
Seçmen göçüne 6 ay formülü
10 adımda yakıttan tasarruf edin
10 adımda yakıttan tasarruf edin
Beş ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Beş ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Üç ayrı ilde üç bebek ölümü: Soruşturma başlatıldı
Üç ayrı ilde üç bebek ölümü: Soruşturma başlatıldı
Bakan Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok
Bakan Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Kuyumcular banka kuruyor
Kuyumcular banka kuruyor
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
52.5 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin ilk ifadesi ortaya çıktı
'Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum'
'Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum'
Pamuk fiyatları, yaklaşık 11 yılın zirvesini gördü
Pamuk fiyatları, yaklaşık 11 yılın zirvesini gördü
YÖK Başkanı'ndan '50/d 'li araştırma görevlileri' hakkında açıklama
YÖK Başkanı'ndan '50/d 'li araştırma görevlileri' hakkında açıklama
'Gezi davası' yargılamasında Kavala'nın tutukluluğunun devamı kararı
'Gezi davası' yargılamasında Kavala'nın tutukluluğunun devamı kararı
Erdoğan tepki göstermişti...HSK o hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi
Erdoğan tepki göstermişti...HSK o hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi
Şubat ayında 43 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu
Şubat ayında 43 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Hastanede evlendiler bu yaz düğünleri var
Hastanede evlendiler bu yaz düğünleri var
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

FETÖ'cülerden 'bot' hesap provokasyonu

FETÖ'cü sahte (bot) hesaplar, emniyet üzerinden algı operasyonuna başladı. "Şark görevi" süreleriyle ilgili düzenlemeyi hedef alan FETÖ, sosyal medyada örgüt propagandası yapıyor

Kaynak : Sabah
Eklenme : 22 Mart 2022 08:37
Yazdır
FETÖ'cülerden 'bot' hesap provokasyonu

FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye örgütü dar eden Emniyet Teşkilatı'na yönelik yeni bir algı operasyonuna başladı. Sosyal medyayı etkin kullanan firari FETÖ'cüler, ülkemiz aleyhine algı oluşturmak için bu kez "şark görevi" sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren yönetmeliğe karşı provokasyona başvurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'cüleri bünyesinden ihraç etmesiyle birlikte terörün finansmanı olan uyuşturucu ve insan ticaretini bitme noktasına getirdi. Bunu hazmedemeyen firari FETÖ'cüler, açtıkları sosyal medya hesaplarını Türkiye aleyhine algı oluşturmak için büyük bir ustalıkla kullanıyor. FETÖ'cülerin bu kez büründükleri kılık "polis sendikası" ve "polis aileleri" oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla polislerin "şark" görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren yönetmelik geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Bunu fırsat bilen FETÖ'cü hesaplar kendilerini polis ailesi gibi göstererek sosyal medyada açtıkları "polis sendikası" gibi onlarca hesap üzerinden Türk polisini hükümete karşı dolduruşa getirmeye çalıştı. Polislerin lehine olan bir yönetmelik değişikliğini, polislerin aleyhine imiş gibi göstererek polisin iktidara karşı ayaklanmasını isteyen FETÖ'cüler, açtıkları sosyal medya hesaplarında yaptıkları yorum ve beğeniler ile maksatlarını açığa vurdu. "Polis Mevzuat" isimli sosyal medya hesabı, firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in işbirliği yaptığı FETÖ'cü firari gazeteci Erk Acarer'in paylaşımlarını ve yayın yaptığı terör uzantılı kanalları beğendiği görüldü.

EMRE USLU'NUN ARKADAŞINDAN POLİS EŞİ YALANI

Sosyal medyada "Rosalinda" isimli hesap, kendini polis eşi olarak tanıtıyor. Eski tarihli paylaşımlarına bakıldığında ise; firari FETÖ'cü terörist Emre Uslu ile çok yakın oldukları görülüyor. Kendini polis eşi olarak tanıtan Tuğba isimli başka sahte hesap ise kendisini hemen ele veriyor. FETÖ'cülerin AK Parti iktidarına karşı kurguladıkları tüm sosyal medya operasyonlarına katılan sözde polis eşi, eski paylaşımlarıyla hesabın açılma maksadını belli ediyor. FETÖ'cülerin sosyal medya ekipleri, şubat ve mart aylarında aynı anda açılmış yüzlerce bot hesap ile Türk polisi kılığında FETÖ'nün tezlerini paylaşımda bulunarak algı operasyonlarına devam ediyorlar. İşte o paylaşımlardan bazıları:

* Bugün eşim 15 saat çalıştı. Sabah 7'de evden çıktı. Şuan hala eve gelemedi . Çocuğunuz sürekli babam nerde diye soruyor. Hangi insan evladı 15 saat çalılır ya. Nasıl bir düzen bu ölsün mü polis oldu diye. Maaş mesleği değil mesai yok hayatın değeri yok

* Tüm kamu çalışanlarına iyileştirmeler yapılırken POLİSE bölge zulmü geldi.

* Bu yeni yönetmelik evlilere, çocuklarını okutma, evinin yüzünü görme, aile hayatın olmadın derken; bekarlara evlemeyin meslekle evlenin diyorlar

* Abi FETÖ nerden yürüyeceğini çok iyi biliyor. Bu yönetmelikten polisler çok rahatsız. Bu yönetmelik yüzünden çok oy kaybedecekler. Polisler çok bileniyor. Bu da tuzu biberi oldu. FETÖ de eline geçirmiş böyle bir şeyi kullanır en iyi şekilde

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Sabah saatlerinde sallandı! Bursa'da panik yaratan deprem
Sabah saatlerinde sallandı! Bursa'da panik yaratan deprem
Korumalı mevduatta ilk getiri yüzde 20
Korumalı mevduatta ilk getiri yüzde 20
'İmdat, beni öldürecekler, kurtarın' diye bağırınca mahalleli seferber oldu
'İmdat, beni öldürecekler, kurtarın' diye bağırınca mahalleli seferber oldu
Okulda başının üstüne düşen kız öğrenci hayatını kaybetti
Okulda başının üstüne düşen kız öğrenci hayatını kaybetti
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması

Bu Habere Tepkiniz

MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı
MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, ön inceleme ile ilgili iş ve işlemlerin mer'i mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi gerektiğini tüm yetkililere bildirdi.
Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi
Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi
Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyonlarına dair yazıyı il emniyet müdürlüklerine gönderdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi
YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmayacağını üniversitelere bildirdi!
KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2022/4 tercih sonuçlarını ÖSYM açıkladı
Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?
Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, doktorası bitmiş araştırma görevlilerinin lisansüstü programlarda ders verebilmesine imkan verilmeli!
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda 3600 ek göstergenin ne zaman yürürlüğe gireceği hususunda; 'Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkaracağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük' İfadelerini kullandı
Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü
Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü
Danıştay 2. Dairesi, Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan davacının, aynı unvanla Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptal eden mahkeme kararını onadı.
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022 ve 2023 yılı toplu sözleşmesinde, sözleşmeli personel harcırah verilmesine yönelik düzenleme olmasına rağmen, Bakanlığa görüş yazısı sordu.
Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 24 Mart 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı.18 dosyayı gündeme alan Mahkeme, bunların 6'sını esastan karara bağlayacak
Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı
Başkomiser rütbesine terfi ettirilmeme işlemine iptal kararı
'Benden daha fazla disiplin cezası alan terfii ettirildi' diyen komiseri Danıştay haklı buldu
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı
Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı
Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 25 Mart Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Haftanın fırsat ürünleri (21-26)
Haftanın fırsat ürünleri (21-26)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri