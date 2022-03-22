Yapay zekayla ilk tüp bebek

Tüp bebekte çığır açan yöntem... Türkiye'de ilk kez PRP yöntemiyle menopozdaki bir kadının gebe kalmasını ve ardından bebek dünyaya getirmesini sağlayan Prof. Dr. Gökalp Öner, bu kez de Türkiye'nin ilk yapay zekalı tüp bebek yöntemini hayata geçirdi. Yapay zeka ile embriyoları ayrıştırılan Zeynep ve Utku adlı ikiz bebekler, başarılı bir doğumla Kayseri'de dünyaya geldi. Bebeklerin Türkiye'nin ilk yapay zeka ile dünyaya gelen ikiz bebekleri olduğunu belirten Prof. Dr. Öner, "En kaliteli ve genetiği en normal embriyoyu yapay zeka yöntemiyle seçip anneye transfer ettik. Şimdi ise sağlıklı bir şekilde ikizlerimiz dünyaya geldi. Bu şu anda Türkiye'de bir ilk. Yapay zeka yöntemi sayesinde bebekler sağlıklı ve bozuk embriyolardan arındırılmış olarak doğdular" dedi. Yapay zeka yöntemiyle oldukça başarılı bir sonuç elde ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Öner, "Bu hastamızda yapay zekanın avantajı şu oldu. Embriyoların resimlerinin bulunduğu dünyada bir veri bankası var. Yapay zeka ile oradaki embriyolarla bizim hastadaki embriyolar karşılaştırıldı. Böylece en uygun ve gebelik getirme şansı en yüksek embriyo resimleri eşleşti. Bozuk olan embriyolar ise ayrıştırıldı. Bu yöntemle en doğru sonuca ulaştık. Yapay zeka ile tüp bebekte ilk gebelikte gebeliği yakalama ve sağlıklı ilerleme şansı yakaladık. Genetiği bozuk embriyolar ayrıştırıldığı için düşüğün de önüne geçmiş olduk" diye konuştu.

2'Lİ VE 4'LÜ TESTİN YERİNE

Annelere gebelik dönemlerinde 2'li ve 4'lü testler uyguladıklarını vurgulayan Öner, şöyle devam etti: "İleri yaş kadınlarda biz bu testlerin yerine yapay zeka ile genetik bozuklukları ayrıştırıyoruz. Aslında tarama yaparak bu testlerin yapılmasına gerek kalmadan bozuk embriyoları ayırt ediyoruz. Embriyoları kadınlarda anne karnına koymadan bebeklere tarama testi yapıyoruz. Bu da daha sonradan ortaya çıkabilecek bir çok hastalığın önüne geçiyor." Bebeklerinin bir aylık olduğunu belirten anne Hümeyra Adabaş ise "7 yıldır bebeğimiz olmuyordu. Teknoloji ve tıp çok ileri noktalara geldi. Hocama teşekkür ediyorum" dedi.

Ali ALTUNTAŞ