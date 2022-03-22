Doktor asker tartışması yaşanmıştı... İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gençer, son doktor ve askerin karıştığı iddialar sonrası görevden alındı. Yerine Dr. Ali Burak Mülayim atandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Mart 2022 08:47
Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda araştırma hastanesinde bir uzman çavuş ile doktorun karıştığı darp iddiaları ardından sağlıkçıların alkışlarla protesto etmesi ve gerçeklerin güvenlik kamera kayıtlarında tespit etmesiyle süreç başladı.
Türkiye gündemine oturan bu önemli olay sonrası yapılan inceleme ardından bugün Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gençer görevden alındı. Yerine Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Burak Mülayim atandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız