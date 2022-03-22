Kilis'te bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı
Kilis'te bir polis memuru, tartıştığı biri eşi olan 2 hemşireyi tabancayla yaraladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 09:56
Polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.
Yaralanan 2 kadın Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız