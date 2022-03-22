Aşık Veysel'in torunu, halk ozanının arşivini paylaşacak

Bakan Bilgin'den asgari ücrete ilişkin yeni açıklama: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum
Bakan Bilgin'den asgari ücrete ilişkin yeni açıklama: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum
Polis memurunun silahla vurduğu hemşire eşi hayatını kaybetti
Polis memurunun silahla vurduğu hemşire eşi hayatını kaybetti
'Tedbir alınmazsa gelecekte 15 Temmuzların yaşanması kaçınılmazdır'
'Tedbir alınmazsa gelecekte 15 Temmuzların yaşanması kaçınılmazdır'
'2022'de yurt dışı bursu için 1 milyar liranın üzerinde bütçe ayrıldı'
'2022'de yurt dışı bursu için 1 milyar liranın üzerinde bütçe ayrıldı'
'Yeni spor yasası' bu hafta TBMM'ye sunulacak
'Yeni spor yasası' bu hafta TBMM'ye sunulacak
Altının gram fiyatı 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı için açıklama: TSK hazırlıklı olmalı!
Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı için açıklama: TSK hazırlıklı olmalı!
Kırmızı ete yüzde 48 zam geldi
Kırmızı ete yüzde 48 zam geldi
MİT ve Emniyet düğmeye bastı, 50 ilde 132 FETÖ şüphelisine gözaltı
MİT ve Emniyet düğmeye bastı, 50 ilde 132 FETÖ şüphelisine gözaltı
Doktor asker tartışması yaşanmıştı... İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Doktor asker tartışması yaşanmıştı... İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak
Seçmen göçüne 6 ay formülü
Seçmen göçüne 6 ay formülü
10 adımda yakıttan tasarruf edin
10 adımda yakıttan tasarruf edin
Beş ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Beş ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Üç ayrı ilde üç bebek ölümü: Soruşturma başlatıldı
Üç ayrı ilde üç bebek ölümü: Soruşturma başlatıldı
Bakan Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok
Bakan Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Kuyumcular banka kuruyor
Kuyumcular banka kuruyor
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Aşık Veysel'in torunu, halk ozanının arşivini paylaşacak

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunlarından Gündüz Şatıroğlu, dedesinden kalan ses kayıtlarından mektuplara, günlüklerden telgraf notlarına dair geniş arşivi, "Aşık Veysel Yılı" olarak ilan edilen 2023'te kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 10:21
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu ve ismini de ünlü ozanın "Gidiyorum gündüz gece" dizesinden alan eğitimci ve editör Gündüz Şatıroğlu, dedesi Aşık Veysel'e dair geniş bir arşivi elinde bulunduruyor.

Şatıroğlu, babası Bahri Şatıroğlu'ndan kalan not, günlük, mektup, telgraf notu ve ses kayıtlarından yola çıkarak yaptığı çalışmayı, UNESCO tarafından "Aşık Veysel Yılı" olarak ilan edilen 2023'te paylaşmayı hedefliyor.

Gündüz Şatıroğlu, vefatının 49. yılında anılan Aşık Veysel'in halka mal olmuş, herkesin gönlünde taht kurmuş bir isim olduğunu, bu anlamda onun torunu olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

"Gönül bağımız kuvvetliydi"

Dedesiyle çok fazla yaşanmışlığının olmadığını ancak "gönül bağının" çok kuvvetli olduğunu belirten Şatıroğlu, şöyle konuştu:

"A

şık Veysel gibi herkese mal olmuş bir değerin torunu olmak hem sorumluluğuyla hem duygu yoğunluğuyla gerçekten çok da sözcüklerle anlatılabilecek bir şey değil. Hissettiklerim dedeyle bir halk aşığına hayranlık arasında gidip gelen terazinin iki kefesi gibi. Biri diğerinden daha ağır ya da hafif değil çünkü her iki yönüyle de olağanüstü bir insan dedem. Ruhu şad olsun. Kara toprağına kavuşmasının yıl dönümündeyiz. Dedemle çok fazla yaşanmışlığım yok. Hasta yatağındayken son bayramında bütün torunlar bayram ziyaretinde odasına girip elini öptük. Bize harçlık verdi. Çok küçüktüm. Hatırladığım tek şey elini öpmem ve bana para vermesi. Hepimizin başını sevgiyle okşadı. Onun gözleri elleriydi zaten

."

Gündüz Şatıroğlu, UNESCO'nun 2023'ü "Aşık Veysel Yılı" ilan ettiğini ve 2017 yılından başlayarak bu sürecin içinde kendisinin de yer aldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"

UNESCO sürecini başlatmam ve içinde yer almam benim için çok değerli. Aşık Veysel bir duygu birliği anlamında herkesin gönlüne girmiş bir halk aşığı. Bunu da dedemin söylediği 'Senlik benlik nedir, bırak' sözünden anlıyoruz. Bu da gösteriyor ki evet Aşık Veysel doğru şeyler söylemiş. Halk kültürüne hem bir halk aşığı hem de insan olarak çok katkı sağlamıştır. 'Değeri anlaşılıyor mu?' ya da 'Mesajları gerçekten hayata geçiyor mu?' Değeri halkın gönlündedir diye cevap verilebilir fakat mesajlarının anlaşılıp anlaşılmadığına gelince o biraz düşündürücü. Bugün baktığımızda ayrıştırma dilini kullanıyor birçok insan. Oysa Aşık Veysel 'gel birlik kavline girelim kardeş' demiştir. Yani 'bir olalım, birlikte olalım, senlik benliği bırakalım' demiştir. Şu an belki de toplumumuzun en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri Aşık Veysel'in bu sözleri. Umarım toplumumuza da yansır.

"

[Fotoğraf: AA]

Arşivin dijital kopyaları paylaşılacak

Babası tarafından arşivlenmiş kasetlerin dijital kopyalarını zaman içinde tüm Aşık Veysel dostlarına sunacaklarını belirten Şatıroğlu, "Dedem Aşık Veysel'in dost sohbetlerinde kayda alınmış türkülerinin yanı sıra cenaze töreninde babam tarafından alınmış ses kaydının olduğu teyp kasetleri babamın bizlere bıraktığı en değerli miras." ifadelerini kullandı.

"Sosyal medyada paylaşılan birçok bilgi yanlış"

Son yıllarda özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan bazı dizelerin dedesine ait olmadığını vurgulayan Gündüz Şatıroğlu, şunları söyledi:

"

KAPAT [X]

'Benim sana verebileceğim çok bir şey yok aslında, çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen', dizeleri ve 'adam olmayana düşman bile olmam' sözü dedeme ait değildir. İlkinin kime ait olduğu bilinmiyor, ikincisi ise anonimdir. 'Mecnunum Leylamı Gördüm', 'Çiğdem Der ki', 'Havalanma Telli Turnam', 'Keklik İdim Vurdular' türküleri başta olmak üzere dedem tarafından seslendirilmiş daha pek çok türkü Aşık Veysel'e ait değildir. Dedem bu eserlerde kaynak kişidir. Katıldığım birçok organizasyonda bu eserlerin repertuvara Aşık Veysel'e ait olarak geçtiğine tanık oldum. Eser sahiplerinin haksızlığa uğramasına neden bir durumdur bu. Dedem kaynak kişi olarak adı geçen türkülerin sonraki kuşaklara aktarımında önemli bir rol üstlenmiştir. İnternet ortamında edinilen bilgilerin alanında uzman kişilerin kaynaklarından teyit edilmesinin önemine örnek bir durumdur bu aynı zamanda

."

Aşık Veysel'in bağlamaları

Şatıroğlu, Aşık Veysel'in bağlamalarıyla ilgili internette yer alan bazı bilgilerin de doğru olmadığını belirterek, şunları anlattı:

"

Saz çalan tek çocuğu babam Bahri Şatıroğlu'ydu. Halen hayatta olan halalarımla yaptığım sözlü tarih çalışmasında, ilk sazının Zara'nın Girit köyünde meşeden yapıldığını ve Tokat'a giderken Çamlıbel'de attan düşerek kırıldığını, sonrasında kendisinin üç sazı düzen edip çaldığını, bu sazlardan ikisini babama verdiğini, birini ise kendisinin çaldığını öğrendim. Sazlar, Şemsi Yastıman ve Hüseyin Güngör tarafından yapılmıştır. Babam sazlardan birini Aşık Veysel Müzesi'ne bağışladı, diğerini ise hayata gözlerini yumuncaya kadar çaldı. Şimdi o saz ailemizin en kıymetli hazinesidir çünkü hem dedemin hem de babamın parmakları dokunmuştur o saza. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında bulunan saz ise dedeme hediye edilen sazdır

."

"Kaçan eşinin çorabına para koyduğu olayı gerçek değil"

Şatıroğlu, herkes tarafından kabul gören, Aşık Veysel'in kaçan eşinin çorabının içine para koyduğuna dair olayın da aslında gerçek olmadığını dile getirdi.

Söz konusu olayın Aşık Veysel'in hayatını anlatan biyografik bir filmin senaryosunda yer alan bir kurgu olduğunu anlatan Şatıroğlu, şunları söyledi:

"

Dedem hayatta iken babamın yaptığı söyleşide kaçma olayını Esma nine tüm ayrıntıları ile anlatıyor. Böyle bir olaydan söz etmiyor. Dedem ve Esma ninenin anlatımlarında doğrulanan gerçek ise dedemin Esma ninenin gideceğini anlamasına rağmen ona engel olmaması, üç dört ay sonra köye döndüklerinde Hüseyin'in hastalanması, sonrasında dedemin onlara destek olması, Esma ninenin hiçbir zaman zora düşmesini istememesidir. Yani dedem öç alma, zarar verme, kin gütme gibi bir tutum sergilememiştir. Sözde sevgi adına işlenen kadın cinayetlerinin arttığı günümüzde dedemin bu tavrının kıymeti daha bir anlaşılır ve anlamlı oluyor

."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
'Geçinemiyorum' diyen eski belediye başkanı çaycı oldu!
'Geçinemiyorum' diyen eski belediye başkanı çaycı oldu!
Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Mahra, yaşam savaşını sürdürüyor
Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Mahra, yaşam savaşını sürdürüyor
Savcı, general, sanatçı... Nasıl ikna olup dolandırıcıların kurbanı oluyorlar?
Savcı, general, sanatçı... Nasıl ikna olup dolandırıcıların kurbanı oluyorlar?
Yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı
Yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı
Yılın başhekimi ve hekimi seçilen doktorlar ödüllerini meslektaşlarına ithaf etti
Yılın başhekimi ve hekimi seçilen doktorlar ödüllerini meslektaşlarına ithaf etti

Bu Habere Tepkiniz

Yarı zamanlı çalışmayı bekleyen memurların çocukları okula başlıyor!
Yarı zamanlı çalışmayı bekleyen memurların çocukları okula başlıyor!
Devletimizin yarı zamanlı çalışma hakkından kimlerin yararlanabileceğine dair ikincil düzenlemeyi bir türlü yapmadığı için kanun çıktığında doğan çocuklar okula başlayacak yaşa geldi!
MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı
MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, ön inceleme ile ilgili iş ve işlemlerin mer'i mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi gerektiğini tüm yetkililere bildirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi
Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi
Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyonlarına dair yazıyı il emniyet müdürlüklerine gönderdi.
YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi
YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmayacağını üniversitelere bildirdi!
KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı
KPSS 2022/4 tercih sonuçlarını ÖSYM açıkladı
Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?
Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, doktorası bitmiş araştırma görevlilerinin lisansüstü programlarda ders verebilmesine imkan verilmeli!
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda 3600 ek göstergenin ne zaman yürürlüğe gireceği hususunda; 'Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkaracağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük' İfadelerini kullandı
Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü
Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü
Danıştay 2. Dairesi, Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan davacının, aynı unvanla Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptal eden mahkeme kararını onadı.
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022 ve 2023 yılı toplu sözleşmesinde, sözleşmeli personel harcırah verilmesine yönelik düzenleme olmasına rağmen, Bakanlığa görüş yazısı sordu.
Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 24 Mart 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı.18 dosyayı gündeme alan Mahkeme, bunların 6'sını esastan karara bağlayacak
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı
Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı
Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 25 Mart Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
En ucuz sıfır otomobiller (Mart Fiyatları)
En ucuz sıfır otomobiller (Mart Fiyatları)
2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Mart ayında 50 bin TL'lere varan zamlarla birlikte fiyat listeleri de güncellendi. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar..