Bahçeli'den CHP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.Bahçeli'nin açıklamaları:

-Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından, sosyal medyadan, radyolardan, toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, en kalbi selamlarımı iletiyorum. Cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesine rağmen karlı hava şartlarına ülke olarak maruz kaldığımız hepinizin malumudur. Kar olumsuz etkilerken, diğer yandan önümüzdeki ayların verimli ve bereketli geçeceğinin de müjdesidir. Kar yılı var yılıdır. Barajlar dolmakta, topraklarımız büyük uyanışa hazırlık yapmaktadır.

-Bir CHP'linin terörist Demirtaş'a 'barış insanı' demesi, önümüzdeki günlerde Meclis'te olacağını söylemesi bulanık ve buhran içinde kalmış bir zihnin hezeyanıdır. Bir teröriste barış insanı demek barışa hakarettir, teröristin yeri demir parmaklıklarının arkasıdır.