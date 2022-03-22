'Geçinemiyorum' diyen eski belediye başkanı çaycı oldu!

Bakan Bilgin'den asgari ücrete ilişkin yeni açıklama: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum
Bakan Bilgin'den asgari ücrete ilişkin yeni açıklama: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum
Polis memurunun silahla vurduğu hemşire eşi hayatını kaybetti
Polis memurunun silahla vurduğu hemşire eşi hayatını kaybetti
'Tedbir alınmazsa gelecekte 15 Temmuzların yaşanması kaçınılmazdır'
'Tedbir alınmazsa gelecekte 15 Temmuzların yaşanması kaçınılmazdır'
'2022'de yurt dışı bursu için 1 milyar liranın üzerinde bütçe ayrıldı'
'2022'de yurt dışı bursu için 1 milyar liranın üzerinde bütçe ayrıldı'
'Yeni spor yasası' bu hafta TBMM'ye sunulacak
'Yeni spor yasası' bu hafta TBMM'ye sunulacak
Altının gram fiyatı 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı için açıklama: TSK hazırlıklı olmalı!
Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı için açıklama: TSK hazırlıklı olmalı!
Kırmızı ete yüzde 48 zam geldi
Kırmızı ete yüzde 48 zam geldi
MİT ve Emniyet düğmeye bastı, 50 ilde 132 FETÖ şüphelisine gözaltı
MİT ve Emniyet düğmeye bastı, 50 ilde 132 FETÖ şüphelisine gözaltı
Doktor asker tartışması yaşanmıştı... İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Doktor asker tartışması yaşanmıştı... İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak
Seçmen göçüne 6 ay formülü
Seçmen göçüne 6 ay formülü
10 adımda yakıttan tasarruf edin
10 adımda yakıttan tasarruf edin
Beş ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Beş ilde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
Üç ayrı ilde üç bebek ölümü: Soruşturma başlatıldı
Üç ayrı ilde üç bebek ölümü: Soruşturma başlatıldı
Bakan Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok
Bakan Nebati: Türk lirasının daha ineceği bir yer yok
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Belediye başkanına makam odasında silahlı saldırı
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'patlayıcı ile yakalanan polis' açıklaması
Kuyumcular banka kuruyor
Kuyumcular banka kuruyor
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 933 yeni vaka, 80 vefat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' açıklaması
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Ömer Çelik yanıtladı: Asgari ücrete ikinci zam yapılacak mı?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
Uzmanı yanıtladı: Bahar ne zaman gelecek?
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
BTK izin verdi: Türk Telekom hisseleri, TVF'ye devrediliyor
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Neden Euro?' sorusuna videolu yanıt
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
'İl müdür yardımcılarından biri kadın öğretmenlerimizden olacak'
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 gözaltı
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Bakan Nebati: Enflasyon ile ilgili sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Haftalık vaka sayıları açıklandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Geçinemiyorum' diyen eski belediye başkanı çaycı oldu!

Eskişehir'de 2009-2014 yılları arasında Mihalıççık Belediye Başkanlığı yapan MHP'li Ümit Güven, şimdilerde belediye binasının tam karşısında çaycılık yaparak geçimini sağlıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 10:55
Yazdır
'Geçinemiyorum' diyen eski belediye başkanı çaycı oldu!

Mihalıççık Belediyesi'nde işçi olarak çalıştıktan sonra 29 Mart 2009 seçimlerinde rekor oy ile belediye başkanı seçilen Ümit Güven, 5 yıl boyunca görevini sürdürdü. Bir sonraki seçimlerde partisi tarafından tekrar aday gösterilen Güven, yeterli oyu alamayınca koltuğunu devretti. Sonraki süreçte 2008 yılında çıkarılan torba yasadan dolayı hak ettiği emekli maaşını ve tazminatını alamadığını söyleyen Güven, belediyeden ayrıldıktan sonra çeşitli işlerle uğraştığını dile getirdi. Ümit Güven, SSK üzerinden emekli olduğunu fakat aldığı maaşın geçinmesi için yeterli olmadığı için başkanlık yaptığı ilçede 62 yaşında çaycılık yapmak zorunda kaldığını anlattı.

Zorlu bir belediye başkanlık görevi geçirdiğini belirten Ümit Güven, daha sonrasında büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. Başkanlık görevi bittikten sonra geçinemediğini, en son çaycılık yapmaya başladığını anlatan Güven, "İlçede 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı yaptım. Aday oldum, kazandım ve 5 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptım. Görevim bittikten sonra da yine aynı ilçede ikamet etmeye devam ettim. Fakat SSK'dan emekli olduğum için aldığım maaş yetmiyordu. Bu yüzden görevim bittikten sonra iki yıl kömür satıcısının yanında hem kömür yükleme yaptım, hem de kamyonu kullandım. Ondan sonra çay ocağında günlük 60 liraya çalışmaya başladım. Son zamlardan sonra emekli maaşım 2 bin 900 lira oldu, ama yine de geçinemiyorum. Böyle çay ocağında falan çalışarak anca geçiniyorum. Çay ocağında çalışmayı ya da kahvecileri hakir gördüğümden değil, ama benim ihtiyacımdan dolayı çalışmam gerekiyor" dedi.

"Beş yıl boyunca 7 gün 24 saat bu belediyeye hizmet ettim"

Düzenlenen yasalardan dolayı belediye başkanları arasında eşitsizlik olduğunu dile getiren Güven, kendisi gibi birçok eski başkanın mağdur durumda olduğundan bahsetti. Ümit Güven, yıllarca belediye için çalıştığını, fakat emeklerinin karşılığını alamadığının altını çizerek yaşadığı zorlukları "2008 yılında torba yasada belediye başkanlığı yapmış olanların aldıkları 'Makam, görev ve temsil' tazminatları bir gecede anayasadan çıkartılmış. 2008 yılından önce belediye başkanlığı yapanlar şu anda en az 7 bin lira maaş alıyor. Ama biz o haktan faydalanamıyoruz. Eskişehir'de benim gibi en az 7-8 tane belediye başkanı mağdur. Türkiye'de genelinde bin 500'ü geçkin belediye başkanı çok mağdur durumda. Ben 62 yaşında dükkan dükkan çay dağıtıyorum. Ben 5 yıl boyunca 7 gün 24 saat bu belediyeye hizmet ettim, ama onun karşısında hiçbir şey alamıyorum. Belediyede başkanlık yaptığım zaman bir kere yanlış imza atsam, adli makamlarda yargılanırım, içeri girebilirim. Her türlü mesuliyeti bir imza ile üzerimize alıyoruz. Biz de 2008 yılından önce emekli olanlar gibi haklarımızdan faydalanmak istiyoruz. Kırıkkale'nin bir ilçesinde eski belediye başkanı benzinlikte pompacılık yapıyor. Bir tane belediye başkanı arkadaşımız araba yıkama işinde çalışıyor. Nallıhan'ın eski belediye başkanı otobüslerde şoförlük yapıyor. Yani benim gibi binlerce belediye başkanlığı yapmış mağdur var" diyerek anlattı.

"İlk zamanlar tuhaf tepkiler alıyordum"

Çay ocağında çalışmaya başladığı ilk zamanlarda insanlardan tuhaf tepkiler aldığından bahseden Güven, mağduriyetinin giderilmesi için sesini duyurmaya çalıştığını söyledi. Güven, "Bir an önce bunların mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. İlk zamanlar tepkiler oluyordu. Ben çalışırken çoğu insanlar 'Başkanım hayırdır' diyordu. Onlar bilmiyor ki durumu. Belediye başkanlığından sonra 8 bin lira maaş alıyoruz sanıyorlar. Ben de 'yetmiyor' diye anlatıyordum" dedi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Mahra, yaşam savaşını sürdürüyor
Köpekten kaçarken kamyonun ezdiği Mahra, yaşam savaşını sürdürüyor
Savcı, general, sanatçı... Nasıl ikna olup dolandırıcıların kurbanı oluyorlar?
Savcı, general, sanatçı... Nasıl ikna olup dolandırıcıların kurbanı oluyorlar?
Aşık Veysel'in torunu, halk ozanının arşivini paylaşacak
Aşık Veysel'in torunu, halk ozanının arşivini paylaşacak
Yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı
Yaşlı kadın taksiye binebilmek için yalvardı
Yılın başhekimi ve hekimi seçilen doktorlar ödüllerini meslektaşlarına ithaf etti
Yılın başhekimi ve hekimi seçilen doktorlar ödüllerini meslektaşlarına ithaf etti

Bu Habere Tepkiniz

Yarı zamanlı çalışmayı bekleyen memurların çocukları okula başlıyor!

Yarı zamanlı çalışmayı bekleyen memurların çocukları okula başlıyor!

Devletimizin yarı zamanlı çalışma hakkından kimlerin yararlanabileceğine dair ikincil düzenlemeyi bir türlü yapmadığı için kanun çıktığında doğan çocuklar okula başlayacak yaşa geldi!
MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı

MEB, ön inceleme işlemlerinde kimlerin görevlendirileceğini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, ön inceleme ile ilgili iş ve işlemlerin mer'i mevzuat hükümlerine göre yürütülmesi gerektiğini tüm yetkililere bildirdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi

Emniyet, maaş promosyon talimatını illere gönderdi

Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyonlarına dair yazıyı il emniyet müdürlüklerine gönderdi.
YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi

YÖK, 2022 yılındaki GYS kararını netleştirdi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açmayacağını üniversitelere bildirdi!
KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2022/4 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2022/4 tercih sonuçlarını ÖSYM açıkladı
Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?

Doktorası bitmiş araştırma görevlisi lisansüstü programlarda ders verebilir mi?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, doktorası bitmiş araştırma görevlilerinin lisansüstü programlarda ders verebilmesine imkan verilmeli!
Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek

Bakan Bilgin: 3600 ek gösterge için seçim beklenmeyecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda 3600 ek göstergenin ne zaman yürürlüğe gireceği hususunda; 'Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkaracağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük' İfadelerini kullandı
Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü

Memurun tercihi alınmadan re'sen atama mahkemeden döndü

Danıştay 2. Dairesi, Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan davacının, aynı unvanla Bitlis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü emrine atanmasına ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptal eden mahkeme kararını onadı.
Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden garip harcırah sorusu

Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022 ve 2023 yılı toplu sözleşmesinde, sözleşmeli personel harcırah verilmesine yönelik düzenleme olmasına rağmen, Bakanlığa görüş yazısı sordu.
Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Martta 6 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 24 Mart 2022 Genel Kurul Gündemini açıkladı.18 dosyayı gündeme alan Mahkeme, bunların 6'sını esastan karara bağlayacak
SGK 550 sözleşmeli personel alacak

SGK 550 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı

Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı

Arka Sokaklar 620.Bölüm 2. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 25 Mart Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
En ucuz sıfır otomobiller (Mart Fiyatları)

En ucuz sıfır otomobiller (Mart Fiyatları)

2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Mart ayında 50 bin TL'lere varan zamlarla birlikte fiyat listeleri de güncellendi. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2022 model otomobilleri derledik. Listemizde 500 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. İşte marka marka güncel fiyatlar..