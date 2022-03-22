200 kişiyi mağdur edip 13 miyon TL haksız kazanç sağlayan 35 kişi yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen suç örgütünün 35 üyesi gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından il genelinde tefecilik yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 40 adrese yapılan baskınlarda suç örgütünün 35 üyesi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda örgüt üyelerinin 13 paravan şirket kurduğu, yüksek kilometre araçları satın alarak kilometrelerini düşürdükleri 211 aracın satışını yaptıkları belirlendi.

Ekiplerin yaptıkları çalışma sonucunda, 200 vatandaşı mağdur eden suç örgütünün 13 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

- Yüzde 20-40 oranında faiz almışlar

Şüphelilerin maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüzde 20-40 oranında faiz karşılığı borç para vererek tefecilik yaptıkları, tefecilikte yöntem olarak içten kesmeli yöntem uygulayarak 100 bin lira isteyen vatandaşa 75 bin teslim ederek, 100 bin geri ödeme aldıkları tespit edildi.

Zanlıların ödeme güçlüğü çekenlerin daha önce ödedikleri miktarları faizden saydıkları, ailelerine zarar vermekle tehdit ettikleri, boş senet aldıkları evlerine ve araçlarına ipotek koydukları ve mağdurlar üzerinde baskı kurarak şikayetçi olmalarını engelledikleri ortaya çıktı.

- Oto elektrik ustası araçların kilometresini düşürdü

Örgüt üyelerinin paravan şirketler üzerinden araçları birkaç kez devir yaparak plakasını değiştirdikleri, yöneticilerinin ve yakınlarının deşifre olmamasını, aracın hangi aşamada kilometresinin düşürüldüğünün tespit edilmesini zorlaştırmaya çalıştıkları, örgütle birlikte hareket eden oto elektrik ustasının dijital aksamına müdahalede bulunarak araçların kilometresini 70-90 bin civarına düşürdükleri belirlendi.

Şüphelilerin aracın eski durmaması için yıpranan direksiyon, vites topuzu ve döşemelerinde değişiklik ve tadilat yaptırdıkları, satışa hazır olan araçların sahte hesaplarla internet üzerinden satışa sunduğu öğrenildi.

Örgüt yöneticileri tarafından üyelere kilometresi düşürülmüş araç alan vatandaşların kendilerine ulaşmaları veya savcılık ve polis tarafından çağırılmaları durumunda kendilerini ele vermemeleri, kendilerinin de aracı böyle aldığını, kilometresinin düşürüldüğünü bilmediklerini mağdur olduklarını söylemeleri talimatı verdiği tespit edildi.

Örgüt yöneticilerinin paravan şirket sahiplerine örgüt içerisinde kendilerini ele vermeme şartıyla cezaevinde bakmayı vadettikleri belirlendi.