AK Parti'den 'polis şiddeti tepkisi': Failler sadece cop sallayanlar değildir!

Adana'da polisin Furkan Vakfı üyelerinin Furkan Vakfı'nın tutuklu 8 üyesi için organize ettikleri yürüyüşe çok sert orantısız güç kullanmasıyla ilgili AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'dan çok sert tepki geldi. Yaşananları 'vahşet' olarak niteleyen Atalay, bugün vali ya da emniyet müdürünün görevden alınabileceğini ima ederek, "Failler sadece cop sallayanlar değil, bugün önemli bir gelişme bekliyorum. Bu Emniyet Müdürü mü olur Vali mi olur onu bilemem" dedi.

Olup bitenler tek kelimeyle vahşettir! Kimden gelirse gelsin...

Atalay önce kişisel Twitter hesabından, "Dün Adana'da olan-bitenler tek kelime ile vahşettir. Kimden gelirse gelsin, kime karşı işlenmiş olursa olsun. Bu vahşetin fotoğrafını tarihin ve toplumun hafızasından silecek tek şey tüm faillerin en etkin şekilde cezalandırılmasıdır" paylaşımı yaptı.

Mağdurun kimliği sorulmaz...

T24'e de açıklamalar yapan AK Parti Milletvekili Orhan Atalay, şunları söyledi: "Bu kötü görüntüler 30 yıldır unutulmuştu. Hiç kimse bu görüntülere göz yummamızı bekleyemez. AK Parti'nin Türkiye'yi nereden nereye getirdiği belli. Furkan Vakfı'nı bilmem. Kime yapılırsa yapılsın bu kabul edilemez. Mağdurun kimliği sorulmaz. Bu böyle olmamalıydı."

Bugün önemli bir gelişme bekliyoru! Emniyet müdürü mü vali mi...

"Mülkiye müfettişleri ile yapılanlar geçiştirilemez. Bu fotoğrafın hafızalardan silinmesi için kim emir vermişse kim organize etmişse toplumun gözü önünde cezalandırılmalı. Bu ülke işkencelerden faili meçhul cinayetlerden çok çekti. Bu olay çok büyük bir olay. AK Partilileri rahatsız etti. Çünkü sorumluluk bizde. Failler sadece cop sallayan polisler değildir. Ben bugün önemli bir gelişme bekliyorum. Bu emniyet müdürü mü olur vali mi olur onu bilemem."