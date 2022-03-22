Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 302 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 11:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 302, Kartepe'de 207, Palandöken'de 198, Hakkari'de 195, Davraz'da 188, Uludağ'da 185, Çambaşı'nda 165, Erciyes ve Ovacık'ta 160, Denizli'de 155, Ergan'da 148, Sarıkamış ve Yıldız Dağı'nda 145, Ilgaz'da 134, Hesarek'te 132, Zigana ve Keltepe'de 110, Yıldıztepe'de 105, Murat Dağı'nda 100, Kop Dağı'nda 96, Hazarbaba'da 95, Mersivan'da 88, Konaklı'da 83, Yalnızçam'da 65, Salda'da 44, Elmadağ'da 40, Saklıkent'te 35, Kandilli'de 19, Gevaş Abalı'da 13 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|22.03.2022
|En düşük
|En yüksek
|Kartalkaya
|HKY
|-1
|1
|Kartepe
|KY
|-4
|-1
|Palandöken
|KY
|-15
|-3
|Davraz
|HKY
|-9
|-3
|Uludağ
|KY
|-9
|-2
|Çambaşı
|HKY
|-10
|-4
|Erciyes
|ÇB
|-13
|-5
|Ovacık
|KY
|-11
|2
|Denizli
|HKY
|-12
|-4
|Ergan
|ÇB
|-14
|-3
|Sarıkamış
|KY
|-14
|-2
|Konaklı
|KY
|-15
|-2
|Yalnızçam
|ÇB
|-13
|1
|Yedikuyular
|ÇB
|-9
|0
(HKY: Hafif kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, )Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız