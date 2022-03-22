CHP Derince İlçe Başkanı taciz iddaları nedeniyle görevden alındı
Koçak'ın hakkındaki iddialar nedeniyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildiği öğrenildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 12:20
CHP Kocaeli Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak görevinden alındı.
Alınan bilgiye göre, hakkında parti üyesi kadınlara yönelik taciz iddiaları ortaya atılan ancak bu iddiaları reddeden Koçak'ın durumu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında ele alındı.
Koçak, MYK kararı ile görevinden alınırken hakkındaki iddiaların araştırılması için de konu İl Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Öte yandan yeni ilçe başkanının belirlenmesi için ilçe yönetiminin seçim yapmasının kararlaştırıldığı bildirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız