Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' davasında bir sanığa tahliye

Başkentte intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Ankara 12. Ağır Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları ile Eda Nur Kaplan'ın ailesi katıldı.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin savunma yapmaları için sanıklara söz verdi.

Sanık Güzelyurt, uzun süre tutuklu olduğunu, bu durumun telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olduğunu savundu.

Dava dosyasındaki delillerin suçsuz olduğunun ortaya koyduğunu iddia eden Güzelyurt, tahliye talebinde bulundu.

Sanık Ardıçoğlu da Eda Nur Kaplan'ın anne ve kız kardeşinin yargılama devam ederken televizyonlara çıkıp kendilerine yönelik olumsuz bir tablo oluşturmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Haksız yere tutuklandığını öne süren Ardıçoğlu, tahliyesini talep etti.

Taraf avukatlarının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yusuf Güzelyurt'u adli kontrol şartıyla tahliye etti, sanık Ardıçoğlu'nun ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

- Olayın geçmişi

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.

Eda Nur Kaplan, sanıklar hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021'de intihar etmişti.