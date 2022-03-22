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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 14:37
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri tarafından iki gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan Y.A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen Y.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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