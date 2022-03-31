Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Dava konusu olayda; bir yükseköğretim kurumunun Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan davacının görev süresinin uzatılmayarak ilişiği kesilmiştir.

İlk derece mahkemesi, davacının üniversitenin başka fakültelerinde, enstitülerinde veya konservatuvar gibi diğer birimlerinde görevlendirme ile tamamlatılabilecek 3 saatlik ders yükü nedeniyle görev süresinin uzatılmaması ve ilişiğinin kesilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından temyize gelen dosya sonucunda verilen kararda özetle; davacıya kendi fakültesinin diğer bölümlerinde veya üniversitenin başka birimlerinde görevlendirme ile 3 saatlik ders yükünü tamamlattırılabileceği ; bölüm'de iki öğretim elemanın görev yaptığı ve sadece bir öğretim görevlisine maaş karşılığı ders verilebileceği ileri sürülse de, görevlendirmesi devam edecek öğretim elemanın nasıl, ne şekilde ve hangi kriterler dikkate alınmak suretiyle belirlendiği hususunun davalı idarece somut olarak ortaya konulamadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/1852

Karar No : 2021/7129

Kararın Düzeltilmesi İsteminde Bulunan (Davalı): ...Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili : Huk. Müş. ...

Karşı Taraf (Davacı) : ...

Vekili : Av. ...

İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesinin 12/12/2019 tarih ve E:2015/6565, K:2019/11822 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi : İstemin gerekçeli olarak reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararlar hakkında karar düzeltilmesi yoluna başvurulabilmesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

Dava, ...Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan davacının, görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesine ilişkin ...tarih ve ...sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, 2547 sayılı Yasanın 13. maddesi uyarınca Rektörlük tarafından yapılacak görevlendirme ile davacıya branşı itibariyle aynı fakültenin diğer bölümlerinde hatta (davalı üniversite bünyesinde bir konservatuvar bulunduğu da dikkate alınırsa) üniversitenin başka fakültelerinde ve birimlerinde de kalan 3 saatlik ders verme görevinin tamamlatılabileceği, uzun süredir davalı üniversitede aralıksız olarak görev yapan ve tecrübesi ile akademik kariyeri göz önüne alındığında görevini ifa noktasında herhangi bir sorun tespit edilemeyen ve bu noktada davalı idarece de hakkında olumsuz bir saptama yapılmamış olan davacının, kendi fakültesinin diğer bölümlerinde veya üniversitenin başka fakültelerinde, enstitülerinde veya konservatuvar gibi diğer birimlerinde görevlendirme ile tamamlatılabilecek 3 saatlik ders yükü nedeniyle görev süresinin uzatılmaması ve ilişiğinin kesilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı hakkında ...tarih ve ...sayılı işlemle asgari 12 saatlik ders yükünü doldurmaması ve halen aynı dersi okutabilecek durumda daha önce görev süresi uzatılan ikinci bir öğretim elemanının görev yapması nedeniyle hizmetine ihtiyaç duyulmadığından bahisle görev süresinin uzatılmamasına karar verildiği, davacı tarafından bu işlemin iptali istemiyle açılan davada, ...İdare Mahkemesi'nin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, karara karşı yapılan temyiz başvurusunun Dairemizin 05/12/2014 tarih ve E:2013/7404, K:2014/9754 sayılı kararıyla reddedilerek anılan Mahkeme kararının kesinleştiği; davalı idare tarafından bu kez ...tarih ve ...sayılı işlemle görev süresinin uzatılmayarak 27/07/2014 tarihinden itibaren ilişiğinin kesilmesine karar verildiği, gerekçe olarak davacının 12 saatlik ders yükünü doldurmaması ve aynı dersi okutabilecek durumda Bölüm'de iki öğretim elemanının görev yapması, sadece bir öğretim görevlisine maaş karşılığı ders verilebileceği hususlarına yer verilmesi üzerine, davacı tarafından ...tarih ve ...sayılı işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacının görev süresinin uzatılmaması konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanıldığının ortaya konulabilmesi için geçerli ve somut olarak ortaya konulmuş objektif nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Uyuşmazlıkta; davacıya kendi fakültesinin diğer bölümlerinde veya üniversitenin başka birimlerinde görevlendirme ile 3 saatlik ders yükünü tamamlattırılabileceği açık olup, Bölüm'de iki öğretim elemanın görev yaptığı ve sadece bir öğretim görevlisine maaş karşılığı ders verilebileceği ileri sürülmekte ise de; görevlendirmesi devam edecek öğretim elemanın nasıl, ne şekilde ve hangi kriterler dikkate alınmak suretiyle belirlendiği hususunun davalı idarece somut olarak ortaya konulamadığı görülmektedir.

Açıklanan nedenlerle, istemde bulunan tarafından öne sürülen düzeltme nedenleri sözü edilen maddede belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından karar düzeltme isteminin yukarıda belirtilen gerekçe ile reddine, karar düzeltme giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 29/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.