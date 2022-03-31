Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Öğretim üyesini darp ettiği iddia edilen profesör konuştu
Öğretim üyesini darp ettiği iddia edilen profesör konuştu
Ramazan öncesi iki ilde ekmeğe zam
Ramazan öncesi iki ilde ekmeğe zam
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 993 yeni vaka, 53 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 14 bin 993 yeni vaka, 53 vefat
Bakan Muş'tan KDV indirimi açıklaması: En ağır yaptırımları uygulayacağız
Bakan Muş'tan KDV indirimi açıklaması: En ağır yaptırımları uygulayacağız
16 Milyon liralık vurgunu yakalayan polislere ödül
16 Milyon liralık vurgunu yakalayan polislere ödül
Kırmızı ete, Ramazan'a birkaç gün kala zam
Kırmızı ete, Ramazan'a birkaç gün kala zam
Sağlık çalışanlarını darbeden 2 zanlı tutuklandı
Sağlık çalışanlarını darbeden 2 zanlı tutuklandı
Durdurdukları araca sahte para ve uyuşturucu koyan 6 polis tutuklandı
Durdurdukları araca sahte para ve uyuşturucu koyan 6 polis tutuklandı
Bakanlık: Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağı yalandır
Bakanlık: Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağı yalandır
Üniversiteden '30 akademisyen işten çıkarıldı' iddialarına açıklama
Üniversiteden '30 akademisyen işten çıkarıldı' iddialarına açıklama
Bakanlık, '2,5 milyon küçükbaş hayvan' iddialarını yalanladı
Bakanlık, '2,5 milyon küçükbaş hayvan' iddialarını yalanladı
Togg Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı
Togg Türkiye'de ilk kez görücüye çıktı
EPDK Başkanı yanıtladı: Zamları EPDK mı yapıyor?
EPDK Başkanı yanıtladı: Zamları EPDK mı yapıyor?
İYİ Parti üst yönetiminde değişiklik
İYİ Parti üst yönetiminde değişiklik
Temmuz'da memur ve emeklilere zam kesinleşti
Temmuz'da memur ve emeklilere zam kesinleşti
AK Parti, 3600 ek gösterge için tarih verdi
AK Parti, 3600 ek gösterge için tarih verdi
Rüşvet operasyonunda birisi tapu memuru iki şüpheli tutuklandı
Rüşvet operasyonunda birisi tapu memuru iki şüpheli tutuklandı
Nafakayı ödeyemedi, 6 yılda 15 kez cezaevine girdi
Nafakayı ödeyemedi, 6 yılda 15 kez cezaevine girdi
'Montrö bildirisi' davasında amirallerin 'adli kontrol' kararı kaldırıldı
'Montrö bildirisi' davasında amirallerin 'adli kontrol' kararı kaldırıldı
Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 kişinin zararı karşılanmış
Thodex vurgununda yeni gelişme! 608 kişinin zararı karşılanmış
Mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti
Mühendis olarak girdiği kurumu 40 yıl sonra bakan olarak ziyaret etti
Barış görüşmelerinde sert düşüş yaşayan altın güne nasıl başladı?
Barış görüşmelerinde sert düşüş yaşayan altın güne nasıl başladı?
Motorine yeni bir indirim daha geliyor
Motorine yeni bir indirim daha geliyor
AK Parti, Romanlara yönelik yenilikçi politikalar çalıştayı düzenleyecek
AK Parti, Romanlara yönelik yenilikçi politikalar çalıştayı düzenleyecek
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat gözaltına alındı
Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukat gözaltına alındı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
Motorine yapılan indirim pompaya yansıdı
KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdiler... Aynı oyun sahnede
KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdiler... Aynı oyun sahnede
Kadına ve sağlıkçılara şiddete cezayı arttıran teklif komisyonda kabul edildi
Kadına ve sağlıkçılara şiddete cezayı arttıran teklif komisyonda kabul edildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunda öğretim görevlileri için belirlenen zorunlu ders yükünü tamamlayamayan kişinin ilişiğinin kesilmesine dair işlemi iptal etti!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 31 Mart 2022 00:02
Yazdır
Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Dava konusu olayda; bir yükseköğretim kurumunun Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan davacının görev süresinin uzatılmayarak ilişiği kesilmiştir.

İlk derece mahkemesi, davacının üniversitenin başka fakültelerinde, enstitülerinde veya konservatuvar gibi diğer birimlerinde görevlendirme ile tamamlatılabilecek 3 saatlik ders yükü nedeniyle görev süresinin uzatılmaması ve ilişiğinin kesilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar vermiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından temyize gelen dosya sonucunda verilen kararda özetle; davacıya kendi fakültesinin diğer bölümlerinde veya üniversitenin başka birimlerinde görevlendirme ile 3 saatlik ders yükünü tamamlattırılabileceği; bölüm'de iki öğretim elemanın görev yaptığı ve sadece bir öğretim görevlisine maaş karşılığı ders verilebileceği ileri sürülse de, görevlendirmesi devam edecek öğretim elemanın nasıl, ne şekilde ve hangi kriterler dikkate alınmak suretiyle belirlendiği hususunun davalı idarece somut olarak ortaya konulamadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/1852

Karar No : 2021/7129

Kararın Düzeltilmesi İsteminde Bulunan (Davalı): ...Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili : Huk. Müş. ...

Karşı Taraf (Davacı) : ...

Vekili : Av. ...

İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesinin 12/12/2019 tarih ve E:2015/6565, K:2019/11822 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

KAPAT [X]

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi : İstemin gerekçeli olarak reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararlar hakkında karar düzeltilmesi yoluna başvurulabilmesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

Dava, ...Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan davacının, görev süresinin uzatılmayarak ilişiğinin kesilmesine ilişkin ...tarih ve ...sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, 2547 sayılı Yasanın 13. maddesi uyarınca Rektörlük tarafından yapılacak görevlendirme ile davacıya branşı itibariyle aynı fakültenin diğer bölümlerinde hatta (davalı üniversite bünyesinde bir konservatuvar bulunduğu da dikkate alınırsa) üniversitenin başka fakültelerinde ve birimlerinde de kalan 3 saatlik ders verme görevinin tamamlatılabileceği, uzun süredir davalı üniversitede aralıksız olarak görev yapan ve tecrübesi ile akademik kariyeri göz önüne alındığında görevini ifa noktasında herhangi bir sorun tespit edilemeyen ve bu noktada davalı idarece de hakkında olumsuz bir saptama yapılmamış olan davacının, kendi fakültesinin diğer bölümlerinde veya üniversitenin başka fakültelerinde, enstitülerinde veya konservatuvar gibi diğer birimlerinde görevlendirme ile tamamlatılabilecek 3 saatlik ders yükü nedeniyle görev süresinin uzatılmaması ve ilişiğinin kesilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı hakkında ...tarih ve ...sayılı işlemle asgari 12 saatlik ders yükünü doldurmaması ve halen aynı dersi okutabilecek durumda daha önce görev süresi uzatılan ikinci bir öğretim elemanının görev yapması nedeniyle hizmetine ihtiyaç duyulmadığından bahisle görev süresinin uzatılmamasına karar verildiği, davacı tarafından bu işlemin iptali istemiyle açılan davada, ...İdare Mahkemesi'nin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, karara karşı yapılan temyiz başvurusunun Dairemizin 05/12/2014 tarih ve E:2013/7404, K:2014/9754 sayılı kararıyla reddedilerek anılan Mahkeme kararının kesinleştiği; davalı idare tarafından bu kez ...tarih ve ...sayılı işlemle görev süresinin uzatılmayarak 27/07/2014 tarihinden itibaren ilişiğinin kesilmesine karar verildiği, gerekçe olarak davacının 12 saatlik ders yükünü doldurmaması ve aynı dersi okutabilecek durumda Bölüm'de iki öğretim elemanının görev yapması, sadece bir öğretim görevlisine maaş karşılığı ders verilebileceği hususlarına yer verilmesi üzerine, davacı tarafından ...tarih ve ...sayılı işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Davacının görev süresinin uzatılmaması konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanıldığının ortaya konulabilmesi için geçerli ve somut olarak ortaya konulmuş objektif nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Uyuşmazlıkta; davacıya kendi fakültesinin diğer bölümlerinde veya üniversitenin başka birimlerinde görevlendirme ile 3 saatlik ders yükünü tamamlattırılabileceği açık olup, Bölüm'de iki öğretim elemanın görev yaptığı ve sadece bir öğretim görevlisine maaş karşılığı ders verilebileceği ileri sürülmekte ise de; görevlendirmesi devam edecek öğretim elemanın nasıl, ne şekilde ve hangi kriterler dikkate alınmak suretiyle belirlendiği hususunun davalı idarece somut olarak ortaya konulamadığı görülmektedir.

Açıklanan nedenlerle, istemde bulunan tarafından öne sürülen düzeltme nedenleri sözü edilen maddede belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından karar düzeltme isteminin yukarıda belirtilen gerekçe ile reddine, karar düzeltme giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 29/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı
Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı
Bakanlık: Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağı yalandır
Bakanlık: Hasan Polatkan Havalimanı'nın kapatılacağı yalandır
Diyanet'ten izin çıktı! Ayasofya'da 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak
Diyanet'ten izin çıktı! Ayasofya'da 88 yıl sonra ilk teravih namazı kılınacak
'SYDF'ye yaklaşık 224 milyon lira ek kaynak aktarıldı'
'SYDF'ye yaklaşık 224 milyon lira ek kaynak aktarıldı'
Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme
Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme
'Kız-erkek ayrı oturması' talimatı veren okul müdürü göreve döndü
'Kız-erkek ayrı oturması' talimatı veren okul müdürü göreve döndü

Bu Habere Tepkiniz

Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Zorunlu ders yükünü tamamlamayan öğretim görevlisinin ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, 2547 sayılı Kanunda öğretim görevlileri için belirlenen zorunlu ders yükünü tamamlayamayan kişinin ilişiğinin kesilmesine dair işlemi iptal etti!
Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Öğretim üyesi ilanlarını etkileyecek önemli karar!

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi alım ilanlarında yer verilen ek koşulların YÖK onayına tabi olduğu, bu kurala uymadan ilan edilen kadroların yargı makamlarınca iptal edilebileceğine karar verdi!
Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

Hesap açan herkese canlı borsa verisi ücretsiz!

https://sozlesme.a1capital.com.tr/?utm_source=memurlarnet&utm_medium=websitesi&utm_campaign=memurlarnet3031&utm_id=3031
AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

AYM'den jüri raporlarına yönelik önemli karar

Anayasa Mahkemesi, öğretim üyesi kadrosuna başvuran adayla hakkında tesis edilen jüri raporlarının paylaşılmaması halinde savunma hakkının kısıtlanacağına hükmetti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

Resmi Gazetede, Sayıştay ve İller Bankasıyla ilgili iki önemli düzenleme

30 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede Sayıştay ve İller Bankasını kapsayan iki önemli yönetmelik değişikliği yayımlandı
Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Emeklilikte ayın 15'inden önceki süreler neden hizmet olarak sayılmaz?

Sıhhi izin süresi dolduktan sonra geçen hizmetler, emeklilikte neden geçerli sayılmaz?
Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur nasıl emekli olur?

Rahatsızlığı malullük kapsamında sayılmayan memur, 5400 gün hizmetten sonra istifa ederse sosyal güvenlik hakları nasıl olur?
Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Öğretmen adaylarına yapılacak sınava ilişkin önemli karar

Danıştay İkinci Dairesi, aday öğretmenler için öngörülen "performans değerlendirmesi" ile buna bağlı yazılı ve sözlü sınavların hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Yargıtay'dan tehlikeli işteki işçi ölümüne dair önemli karar

Eğitim vermeksizin işçiyi tehlikeli işte çalıştıran işveren 'taksirle ölüme' sebebiyet vermiştir.
KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/5 sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamaya göre '15-22 Mart tarihleri arasında tercihlerini alınan KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları' ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Üç Kız Kardeş 7.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 7.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 7.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü 5 Nisan Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak

Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı 35 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Kimse bunu beklemiyordu başrol diziden ayrılıyor

Kimse bunu beklemiyordu başrol diziden ayrılıyor

TRT1'in pazar akşamlarına damga vuran dizisi Teşkilat'ta seyirciyi üzen haber geldi.