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Bankanın açığını bulan iki kardeş, hesaplarına 16 milyar TL aktardı

Samsun'da iki kardeş tesadüf eseri mobil bankacılık uygulamasının açığını bulmaları sonucu 70'e yakın işlemle 16 milyar TL parayı mevduat hesabına aktarmayı başardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 16:08
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Bankanın açığını bulan iki kardeş, hesaplarına 16 milyar TL aktardı

Paranın blokeli olup olmadığını kontrol için hesaptan nakit çekmeyi de deneyen abi kardeş, önce 100 bin TL'ye lüks akıllı telefon aldılar, sonra da 300 bin liralık otomobil için pazarlık ettiler. Bu arada 2 gün hesaplarında duran 16 milyar liradan, yaklaşık 80 bin TL'yi de borcu olan akrabalarına dağıttılar.

Recep (26) ve Emre G. kardeşler özel bir bankada açtıkları yatırım hesabından milyarlarca lirayı buldukları açıkla kendi hesaplarına aktardı. Olayın ortaya çıkmasıyla kardeşler hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatıldı. Bankanın genel merkezi İstanbul'da olduğu için soruşturmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam edildi. Banka hesapları dondurulan iki kardeş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma dosyasına göre Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep G., kendi adına açtığı banka hesabını ağabeyi Emre G. ile ortak kullanıyordu. Emre G., para çekmek isterken tesadüf eseri bankanın bir açığını buldu. Bulduğu açıkla istediği miktarda parayı hesabına geçirebildiğini fark eden Emre G. 2 günde yaklaşık 70 işlem yapıp açıktan yararlanarak hesabına toplam 16 milyar TL aktardı. Bu parayla önce cep telefonu, sonra da lüks otomobil alan kardeşler bazı akrabaların da borçlarını ödedi.

Emre G., para çekerken bulduğu açığı savcılıktaki ifadesinde şöyle anlattı: "Banka hesabını kardeşim Recep G. 2018 yılında petrol istasyonunda çalışmaya başladığında maaşının yatması için Antalya Konyaaltı Yapı Kredi Şubesi'nden açtırmıştı. Kardeşim buraya gelince hesabı ortak kullanmaya başladık. 26 Şubat günü hesaba mobil bankacılık sisteminden erişim yaptım. Hesabın bakiyesi sıfırdı. Para yoktu. Daha sonra ben yatırım hesabına baktım. Hisse senedi hesabından para çek yazan menüden, para çekmek istedim. O kısma tıkladım. Miktar yazma kısmı çıktı. Oraya ben de kafama göre miktarlar yazdım. Her yazdığım para miktarı, mevduat hesabı kısmına geçti. Bu şekilde bu işlemi yaklaşık 60-70 kez tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Ben bu paralar ile aynı gün cep telefonu, otomobil almak için 300 bin TL havale yaptım. Ben parayı havale yaptıktan sonra hesaba bloke konduğu için parayı hesabına aktaramadı ve para geri bizim hesabımıza geldi. 40 bin TL'ye kadar ATM'lerden nakit çektim. Aynı gün akşam hesaba yine mobil bankacılıktan erişim yaptım. Hesabın yatırım menüsünden sabah yaptığım gibi hisse senedi para çek kısmından para çekmek istedim, ancak ret verdi. Cumartesiyi pazara bağlayan gece yani 27 Şubat günü gece saat 01.00 sıralarında hesaba yine erişim yapıp aynı menüden hisse senedi para çek menüsünden 7.000.000.000,00 TL(7 milyar lira) yazdım çek diye tıkladım 'onaylanmıştır' dedi ve yazdığım miktar hesabımın mevduat hesabına bakiye olarak geçti. İki defa çekim talebinde bulundum hesabıma iki sefer para yansıdı. Hesapta cumartesi yaptığım çekim işlemleri ile birlikte 16.000.000.000,00 TL (16 milyar lira) para yansıdı. Bu durumu aile büyüklerimize anlattık. 'Kimin borcu varsa bize gelsin' dedik 80 bin TL parayı borcu olan, ekonomik durumu kötü olan akrabalara aynı hesap üzerinden eft/havale yaptık. Ben ve kardeşim bu işlemleri yaparken hesap blokeleniyordu. Bankayı aradığımızda 'güvenlik sebebiyle hesaplar blokelenmiştir' diyordu. Biz blokenin kaldırılması için talepte bulunduğumuzda blokeyi kaldırıp hesabı aktifleştirdiler. Pazartesi günü yani 28 Şubat günü hesap kardeşim Recep G. adına kayıtlı olduğu için Yapı Kredi Bankası'ndan kardeşim Recep G.'yi aradılar. Kardeşime 'hesabına yüklü miktarda para girişleri var, bunun kaynağı nedir bilginiz var mı?' diye sordular. Kardeşimde 'haberim var' dedi. Banka görevlisi 'nereden geldi' diye kardeşime sordu. O da yatırım hesabından mevduat hesabına aktardığını söyledi. Banka görevlisi kardeşime 'bu kadar yatırımınız var mıydı' dedi. Kardeşim de 'olmasa çekemezdim' dedi. Banka görevlisi 'paranın karşılıksız olduğunu' söyledi. Kardeşim de kimseyi dolandırmadığını, kendi hesapları arasında yaptığı işlem olduğunu söyledi. Bu görüşme esnasında hesap blokelendi" dedi.

Recep G. ise ifadesinde şunları söyledi:

"26 Şubat günü evden ayrılıp işe gittim. Ben iş yerinde iken kardeşim hesabıma erişim yapmış. Yatırım hesabıma erişim yaptığında hisse senedi para çek kısmına miktarlar yazıp çekim talebinde bulunmuş. Yaptığı işlemler sonucu hesapta 800.000.000,00 TL (800 milyon lira) civarı para bakiye meydana geldiğini bana söyledi. Ben bu duruma çok şaşırdım 'nasıl oldu anlat' dediğimde, bana hesabın yatırım hesabı menüsünden hisse senedi para çek kısmına miktarlar yazıp 'çek' dediğinde paranın hesabın mevduat hesabı bölümüne bakiye olarak yansıdığını söyledi. Ben inanmadım. Kardeşim hesaba erişim yapıp benim başka bir bankaya ait hesabıma 100 bin TL havale yaptı. Bu havale miktarı başka bankadaki hesabıma bakiye olarak yansıdı. Hesaptan çıktık. Bir süre sonra dışarı çıkıp, Yapı Kredi Bankası hesabımdan ATM'den 10 bin TL çektik. Sonra bir teknoloji mağazasına gidip 100 bin TL'ye üç adet telefon aldık. Telefonun ücretini pos cihazından ödedik. Eve döndük ve kardeşime 'bu işlemi nasıl yaptın göster' dedim. O da hesaba erişim yaptı. Yatırım hesabı bölümünden hisse senedi para çek menüsüne girdi. 7.000.000.000,00 TL(7 milyar lira) yazdı, onayla dedi ve mevduat hesabıma bu miktar bakiye olarak geçti. Tekrar aynı işlemi yaptı yine 7.000.000.000,00 TL hesabımın mevduat hesabı bölümüne bakiye olarak yansıdı. Hesapta bakiye miktarı yaklaşık 16.000.000.000,00 TL(16 milyar lira) oldu. Hesapta başka işlem yapmadık ve çıkış yaptık. Cumartesiyi pazara bağlayan gece tarih değiştiği için tekrar dışarı çıkıp yine ATM'den 5 bin TL ben çektim. Kardeşim de kendi hesabına aktardığı Yapı Kredi Bankası'na ait kartından 8 bin TL çekti ve eve geri geldik. Ben pazar sabah tekrar saat 06.00 sıralarında işe gittim. Saat 16.00'ya kadar hesaptan hiçbir işlem yapmadık. Ben eve geldikten sonra araç almak için kardeşimin iletişim kurduğu bir oto galeri ile görüştük. Pazarlık yaptık 300 bin TL'ye anlaştık. Parayı hesaptan galeri sahibinin hesabına havale yaptık. Para hesabına geçti. Biz arabayı pazartesi teslim alacaktık daha sonra galeri sahibinin hesabına banka bloke koyduğu için araba alamadık. Ayrıca akrabalara haber verip 'borcu olanlar bize haber verin yardım edeceğiz' dedik. Akrabalara bu hesaptan yaklaşık 80 bin TL (seksen bin lira) havale yaptık. Hesabın ekstresine bakıldığında tespit edilir. Para gönderdiğimiz akrabalardan parayı çekip kullananlar oldu."

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