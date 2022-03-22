Bakan Koca'dan Bahçeli'ye: Ön şartsız destek vereceğiz!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik Kanun Değişikliği için destek sözü verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Mart 2022 15:26
Bakan Koca tweetinde: Mevcut yasaların önleyemediği sağlıkta şiddet suçlarını önlemeyi, yaşanan haksızlıklar sebebiyle Malpraktis davalarını yeni ilkelerle ele almayı amaçlayan Kanun Değişikliği Teklifine Sn. Bahçeli ÖN ŞARTSIZ destek vereceklerini açıkladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dedi
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Mevcut yasaların önleyemediği sağlıkta şiddet suçlarını önlemeyi, yaşanan haksızlıklar sebebiyle Malpraktis davalarını yeni ilkelerle ele almayı amaçlayan Kanun Değişikliği Teklifine Sn. Bahçeli ÖN ŞARTSIZ destek vereceklerini açıkladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/4mKh829uxbDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2022